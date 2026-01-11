"Mojó sus pantalones": Bombero y maestra detenidos por torturar a una niña de 4 años como "castigo"

Conmoción tras revelarse los detalles de un caso de abuso infantil en Estados Unidos que involucra a un bombero y a una maestra de primaria. Brady Burr, de 26 años, y su novia, Abby Bradstreet, de 36, han sido formalmente acusados de abuso infantil y poner en peligro a un menor de manera agravada.

Un castigo en condiciones extremas

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de diciembre durante una visita de la menor a la casa de su padre. Según los documentos judiciales, el castigo se desencadenó cuando la niña de 4 años mojó sus pantalones accidentalmente. Como represalia, la pareja sometió a la niña a una serie de maltratos, informa el portal TN.

La niña fue obligada a permanecer en el porche de la casa durante casi una hora, vistiendo únicamente su ropa interior, mientras las temperaturas se encontraban bajo el punto de congelación. Se reportó que la menor fue azotada con una cuchara de cocina, lo que le dejó moretones visibles en la parte baja de la espalda y los glúteos. Mientras la familia decoraba el árbol de Navidad en el interior, la niña debía observar desde afuera. Además, otro menor en la vivienda relató que la niña fue obligada a cenar dentro de una bañera.

El caso salió a la luz cuando la madre biológica de la niña, al recibirla de regreso en su casa, notó que los pies de la pequeña estaban "rojos, casi morados y extremadamente fríos". Al ser interrogada, la niña explicó que no se le permitió ayudar con la decoración navideña porque "no se lo merecía" debido a su comportamiento, detallan medios internacionales.

Perfil de los acusados y situación legal

La gravedad del caso se acentúa por los roles profesionales de los implicados: Burr se desempeñaba como bombero de la ciudad de McPherson y Bradstreet como maestra de una escuela primaria local. Ambos fueron arrestados el 11 de diciembre, aunque recuperaron su libertad tras pagar la fianza el mismo día.

Actualmente, las autoridades de McPherson continúan con la investigación mientras se espera una audiencia de fianza programada para este 13 de enero. Las agencias de protección infantil y la policía estatal trabajan bajo protocolos estrictos de entrevistas para garantizar el bienestar de la menor y su hermano, quien fue testigo clave de los abusos.

