“No voy a durar mucho”: las señales que dejó Yeison Jiménez antes de fallecer

La muerte de Yeison Jiménez, referente de la música ranchera, ha dejado al mundo del espectáculo en un estado de absoluta estupefacción. Tras el accidente aéreo que le arrebató la vida, han resurgido videos donde el cantante relataba con angustia visiones que hoy parecen premonitorias.

En diversas entrevistas, el artista confesó haber experimentado episodios oníricos repetidos que lo sumieron en un profundo malestar emocional. "Tres veces soñé esa mierda, tres veces... Dos veces en España, y la tercera acá, que me mato en ese avión", declaró Jiménez en su momento con notable preocupación.

Las escalofriantes anticipaciones que tuvo Yeison Jiménez sobre el accidente aéreo.

El primer sueño involucraba una falla técnica que lograba solucionarse a tiempo, pero el segundo escenario fue mucho más oscuro y fatalista. El cantante detalló el horror de su visión: “Yo me subí al avión, el avión se estrella, faltaban 15 días para nacer mi hijo, y yo empiezo a ver todo Medellín, como yo me estoy yendo”.

La tercera premonición fue la que más afectó su estabilidad, ya que en ella se observaba a sí mismo como protagonista de una noticia trágica. El intérprete admitió que estos sucesos lo marcaron profundamente: "No se lo he contado a nadie, si hasta me dio depresión... Mi avión se estrella y yo veía Medellín desde arriba, me iba...".

Además del cantante, se registraron otras 5 personas fallecidas en el accidente aéreo.

La tragedia real ocurrió poco después de que la aeronave despegara desde el aeródromo de Paipa, en Boyacá, con destino a la ciudad de Medellín. El vuelo, que debía ser un trayecto breve y rutinario, terminó de forma catastrófica a solo unos minutos de haber iniciado su curso.

El Ministerio de Transporte de Colombia confirmó que, además del artista, otras cinco personas perdieron la vida, incluyendo al piloto de la aeronave. Testigos y registros visuales muestran el instante en que la avioneta no logra ganar altura, impacta contra la vegetación y es consumida por el fuego.

Mira la programación en Red Uno Play