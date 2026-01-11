Venezuela: Diosdado Cabello se convierte en el principal objetivo de EE. UU. tras la captura de Maduro

Tras la histórica detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha ratificado y actualizado su programa de recompensas, desplazando el foco principal hacia el "núcleo duro" que aún permanece en territorio venezolano. Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Justicia, lidera ahora el cartel de búsqueda con una recompensa activa de 25 millones de dólares.

Al nivel de los criminales más buscados

La cifra ofrecida por información que conduzca al arresto y condena de Cabello no tiene precedentes recientes en la región. Con este monto, Washington sitúa al líder chavista al mismo nivel de peligrosidad que Dawood Ibrahim, el cerebro detrás de los atentados de Bombay, y en la misma escala que en su día tuvo Osama bin Laden.

Según la Administración de Control de Drogas (DEA), los cargos contra Cabello incluyen: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, además de uso de armas automáticas y dispositivos destructivos para apoyar delitos de narcotráfico.

Hasta hace una semana, la recompensa más alta era la de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro. Tras su extracción de Caracas y traslado a una prisión federal en Nueva York, dicha cifra ha quedado inactiva, dejando a Cabello como el fugitivo más valioso del antiguo régimen.

Diosdado Cabello ha sido visto públicamente respaldando a Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina el pasado 5 de enero. Sin embargo, el estatus de Cabello como objetivo prioritario de la DEA complica cualquier intento de reconocimiento internacional o transición estable, ya que Estados Unidos mantiene la tesis de que el aparato estatal operó como una estructura criminal transnacional.

Con datos de EFE e Infobae.

