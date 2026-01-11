TEMAS DE HOY:
Accidente de tránsito Bolivia Hijos de expresidente Arce BLOQUEOS EVISTAS

24ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Venezuela: Diosdado Cabello se convierte en el principal objetivo de EE. UU. tras la captura de Maduro

Con una recompensa de 25 millones de dólares, el ministro del Interior encabeza la lista de los más buscados. Washington lo equipara con los terroristas más peligrosos del mundo.

Milen Saavedra

11/01/2026 17:39

El ministro de Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello. Foto: EFE/ Ronald Peña R
Venezuela

Escuchar esta nota

Tras la histórica detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha ratificado y actualizado su programa de recompensas, desplazando el foco principal hacia el "núcleo duro" que aún permanece en territorio venezolano. Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Justicia, lidera ahora el cartel de búsqueda con una recompensa activa de 25 millones de dólares.

Al nivel de los criminales más buscados

La cifra ofrecida por información que conduzca al arresto y condena de Cabello no tiene precedentes recientes en la región. Con este monto, Washington sitúa al líder chavista al mismo nivel de peligrosidad que Dawood Ibrahim, el cerebro detrás de los atentados de Bombay, y en la misma escala que en su día tuvo Osama bin Laden.

Según la Administración de Control de Drogas (DEA), los cargos contra Cabello incluyen: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, además de uso de armas automáticas y dispositivos destructivos para apoyar delitos de narcotráfico.

Hasta hace una semana, la recompensa más alta era la de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro. Tras su extracción de Caracas y traslado a una prisión federal en Nueva York, dicha cifra ha quedado inactiva, dejando a Cabello como el fugitivo más valioso del antiguo régimen.

Diosdado Cabello ha sido visto públicamente respaldando a Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina el pasado 5 de enero. Sin embargo, el estatus de Cabello como objetivo prioritario de la DEA complica cualquier intento de reconocimiento internacional o transición estable, ya que Estados Unidos mantiene la tesis de que el aparato estatal operó como una estructura criminal transnacional.

Con datos de EFE e Infobae.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD