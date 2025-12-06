Venezuela suma 1.000 jóvenes militares para enfrentar “cualquier circunstancia”, según Maduro

Venezuela juramentó este sábado a unos 1.000 jóvenes militares de entre 18 y 22 años, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El evento ocurre en medio de tensiones diplomáticas y militares con Estados Unidos, que mantiene un despliegue aeronaval en el mar Caribe.

La ceremonia fue encabezada por el comandante general de la Guardia de Honor Presidencial (GHP) y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Javier Marcano Tábata, quien declaró que el acto representa un “compromiso” ante la amenaza del “imperialismo”.

“¿Juran ustedes mantener la libertad, la independencia y la integridad territorial? ¿Juran ustedes lealtad absoluta al presidente constitucional de Venezuela?”, expresó el comandante, al tomar juramento.

Según el reporte oficial, los más de 1.000 jóvenes pertenecen a cuerpos como la GHP y la DGCIM, y recibieron tres meses de formación intensiva, incluyendo adiestramiento con armamento.

Durante el acto, los uniformados exhibieron armas, banderas y repitieron el lema “traidores nunca”, reafirmando su disposición a defender el territorio nacional. Algunos declararon estar dispuestos a entregar sus vidas “si la patria lo demanda”.

Maduro llama a preparar una “resistencia prolongada”

El viernes, el presidente Nicolás Maduro pidió a los cuerpos policiales del país estudiar “la resistencia popular prolongada” y “todas las formas de lucha armada popular, militar y policial”.

También solicitó a instituciones como la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la DGCIM que diseñen un “plan de ofensiva permanente” y reflexionen sobre cómo contribuir al “poder de la nación venezolana”.

Tensión en aumento con EE. UU.

Venezuela considera que el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe, oficialmente justificado como parte de la lucha contra el narcotráfico, representa una amenaza directa. Según Caracas, estas maniobras buscan impulsar un cambio de régimen en el país.

Hasta el momento, Washington no ha emitido nuevas declaraciones sobre el reciente acto militar venezolano.

