Impactantes imágenes: Camión aplasta cabina de remolque y mata a dos personas | VIDEO

Las imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento exacto del accidente que ocurrió tras un frenazo repentino del remolque.
06/12/2025 18:32
En Malasia, un accidente mortal ocurrió cuando un remolque que transportaba un camión frenó repentinamente. El vehículo que iba encima se deslizó hacia adelante y aplastó la cabina del remolque, causando la muerte del conductor y un pasajero.
Las autoridades informaron que las causas exactas del accidente están bajo investigación. No hubo testigos presenciales; los detalles del suceso se conocen gracias a imágenes de cámaras de seguridad que registraron el momento del impacto.
La carretera fue cerrada temporalmente para retirar los vehículos y permitir las labores de emergencia.
