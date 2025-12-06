TEMAS DE HOY:
Internacional

Impactantes imágenes: Camión aplasta cabina de remolque y mata a dos personas | VIDEO

Las imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento exacto del accidente que ocurrió tras un frenazo repentino del remolque.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/12/2025 18:32

Malasia

En Malasia, un accidente mortal ocurrió cuando un remolque que transportaba un camión frenó repentinamente. El vehículo que iba encima se deslizó hacia adelante y aplastó la cabina del remolque, causando la muerte del conductor y un pasajero.

Las autoridades informaron que las causas exactas del accidente están bajo investigación. No hubo testigos presenciales; los detalles del suceso se conocen gracias a imágenes de cámaras de seguridad que registraron el momento del impacto.

La carretera fue cerrada temporalmente para retirar los vehículos y permitir las labores de emergencia. 

 

