Tragedia en Perú: un cumpleaños terminó en un incendio mortal dentro de un karaoke

Un incendio registrado en un karaoke del distrito de Huancané, en la región de Puno, Perú, dejó 10 muertos y tres heridos, según el reporte actualizado de las autoridades peruanas, que investigan las causas y responsabilidades detrás del siniestro.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que el fuego se desató en un establecimiento comercial de Huancané y fue controlado con apoyo de bomberos, agentes policiales y vecinos de la zona. Aunque inicialmente se reportaron cinco víctimas, las autoridades locales confirmaron más tarde que se encontraron diez fallecidos en el interior del local.

Los tres heridos fueron trasladados al Hospital Lucio Aldazabal Pauca, mientras que la municipalidad asumió la evaluación de daños ocasionados por la emergencia. En paralelo, la Policía Nacional y la Fiscalía continúan con la identificación de las víctimas y el esclarecimiento de lo ocurrido.

Testigos señalaron que un grupo de estudiantes celebraba un cumpleaños en el karaoke cuando un cilindro de gas explotó en el área de la cocina, lo que provocó la rápida propagación del fuego dentro del establecimiento.

El alcalde de Huancané, Valerio Tapi, explicó que la atención del siniestro se complicó por la demora en la llegada de los bomberos, que tuvieron que desplazarse desde la ciudad de Juliaca debido a que el distrito no cuenta con una compañía de rescate propia.

Según las primeras indagaciones, el local no disponía de medidas de seguridad contra incendios ni de salidas de emergencia señalizadas, lo que evidenció deficiencias en la fiscalización municipal.

