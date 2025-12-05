EE. UU. recorta la vigencia de los permisos de trabajo para inmigrantes

El Gobierno de Estados Unidos implementó una nueva normativa migratoria que reduce drásticamente la vigencia de los permisos de trabajo (EAD o Documentos de Autorización de Empleo) para cientos de miles de inmigrantes que residen legalmente en el país o están bajo procesos humanitarios.

La nueva regla, gestionada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), reduce la validez máxima de estos permisos de cinco años a tan solo 18 meses, según publican Infobae y EFE.

¿Cuándo entra en vigor y a quién afecta?

Fecha de vigencia: La medida aplica a todas las nuevas solicitudes y renovaciones presentadas a partir del 5 de diciembre de 2025.

Grupos afectados: La reducción impacta a una parte sustancial de la población que tramita permisos laborales temporales, incluyendo: Solicitantes de asilo y asilados. Refugiados y personas bajo Estatus de Protección Temporal (TPS). Beneficiarios de la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA). Personas con solicitudes pendientes de ajuste de estatus (residencia permanente o Green Card ). Beneficiarios de programas especiales como la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA).



El objetivo: reforzar los controles de seguridad

Según el comunicado de USCIS, el principal objetivo de la reducción de la validez es permitir revisiones más frecuentes de la elegibilidad de los migrantes y realizar verificaciones de antecedentes de forma más regular.

El director de la agencia, Joseph Edlow, explicó que la nueva regla permitirá a las autoridades comprobar "de manera constante que quienes reciben autorización laboral cumplen con todos los requisitos legales y de seguridad". Este cambio, según las autoridades, busca evitar riesgos y mantener estándares más estrictos para la habilitación del empleo en el país.

¿Qué significa para los migrantes?

Renovación más frecuente: Los migrantes afectados deberán tramitar la renovación de sus permisos en ciclos de 18 meses, en lugar de cada cinco años. Permisos anteriores: Los EAD emitidos antes del 5 de diciembre de 2025 mantendrán su vigencia original (hasta cinco años) hasta su expiración. La reducción solo afecta a los documentos nuevos o a renovaciones. Impacto logístico: La necesidad de renovar con mayor frecuencia implica mayor organización y seguimiento de trámites, además de la posibilidad de una mayor congestión en la gestión de renovaciones y verificaciones. No hay eliminación del derecho: La política no bloquea el acceso al trabajo ni elimina la opción de renovación. Los inmigrantes conservan el derecho a trabajar siempre que su estatus esté vigente y cumplan con las renovaciones exigidas.

USCIS recomienda a los solicitantes presentar sus renovaciones con suficiente antelación para evitar cualquier interrupción en su autorización de empleo.

Mira la programación en Red Uno Play