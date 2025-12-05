EE. UU. recorta la vigencia de los permisos de trabajo para inmigrantes

La medida, implementada por el Gobierno estadounidense, reduce el plazo de validez de 5 años a solo 18 meses para Documentos de Autorización de Empleo de solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de programas humanitarios.
05/12/2025 17:53
El Gobierno de Estados Unidos implementó una nueva normativa migratoria que reduce drásticamente la vigencia de los permisos de trabajo (EAD o Documentos de Autorización de Empleo) para cientos de miles de inmigrantes que residen legalmente en el país o están bajo procesos humanitarios.
La nueva regla, gestionada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), reduce la validez máxima de estos permisos de cinco años a tan solo 18 meses, según publican Infobae y EFE.
¿Cuándo entra en vigor y a quién afecta?
Fecha de vigencia: La medida aplica a todas las nuevas solicitudes y renovaciones presentadas a partir del 5 de diciembre de 2025.
Grupos afectados: La reducción impacta a una parte sustancial de la población que tramita permisos laborales temporales, incluyendo:
Solicitantes de asilo y asilados.
Refugiados y personas bajo Estatus de Protección Temporal (TPS).
Beneficiarios de la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA).
Personas con solicitudes pendientes de ajuste de estatus (residencia permanente o Green Card).
Beneficiarios de programas especiales como la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA).
El objetivo: reforzar los controles de seguridad
Según el comunicado de USCIS, el principal objetivo de la reducción de la validez es permitir revisiones más frecuentes de la elegibilidad de los migrantes y realizar verificaciones de antecedentes de forma más regular.
El director de la agencia, Joseph Edlow, explicó que la nueva regla permitirá a las autoridades comprobar "de manera constante que quienes reciben autorización laboral cumplen con todos los requisitos legales y de seguridad". Este cambio, según las autoridades, busca evitar riesgos y mantener estándares más estrictos para la habilitación del empleo en el país.
¿Qué significa para los migrantes?
Renovación más frecuente: Los migrantes afectados deberán tramitar la renovación de sus permisos en ciclos de 18 meses, en lugar de cada cinco años.
Permisos anteriores: Los EAD emitidos antes del 5 de diciembre de 2025 mantendrán su vigencia original (hasta cinco años) hasta su expiración. La reducción solo afecta a los documentos nuevos o a renovaciones.
Impacto logístico: La necesidad de renovar con mayor frecuencia implica mayor organización y seguimiento de trámites, además de la posibilidad de una mayor congestión en la gestión de renovaciones y verificaciones.
No hay eliminación del derecho: La política no bloquea el acceso al trabajo ni elimina la opción de renovación. Los inmigrantes conservan el derecho a trabajar siempre que su estatus esté vigente y cumplan con las renovaciones exigidas.
USCIS recomienda a los solicitantes presentar sus renovaciones con suficiente antelación para evitar cualquier interrupción en su autorización de empleo.
