¡Atención! Emiten alerta por nevadas moderadas y fuertes en cinco departamentos del país

El Senamhi advirtió sobre un descenso de temperaturas y recomendó tomar precauciones ante el avance del fenómeno climatológico que traerá nevadas en algunos departamentos.
05/12/2025 6:50
La pronosticadora del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Marisol Portugal, informó este jueves sobre la activación de una alerta naranja debido a nevadas que podrían variar entre débiles y moderadas en el altiplano boliviano.
“Habrá nevadas débiles temporalmente moderadas que ya comenzaron desde la madrugada del miércoles. La alerta estará vigente hasta este viernes 5 de diciembre”, manifestó Portugal.
Según la especialista, los departamentos más afectados serán La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y las zonas altas de Tarija, donde se espera un descenso significativo de las temperaturas.
Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente y tomar precauciones al desplazarse, especialmente en zonas rurales y de altura.
El Senamhi continuará monitoreando la evolución del fenómeno para informar sobre posibles cambios en la intensidad de las nevadas y el impacto en la región.
