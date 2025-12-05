TEMAS DE HOY:
Nacionales

¡Atención! Emiten alerta por nevadas moderadas y fuertes en cinco departamentos del país

El Senamhi advirtió sobre un descenso de temperaturas y recomendó tomar precauciones ante el avance del fenómeno climatológico que traerá nevadas en algunos departamentos.

Jhovana Cahuasa

05/12/2025 6:50

Foto: Red Uno
Bolivia

La pronosticadora del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Marisol Portugal, informó este jueves sobre la activación de una alerta naranja debido a nevadas que podrían variar entre débiles y moderadas en el altiplano boliviano.

“Habrá nevadas débiles temporalmente moderadas que ya comenzaron desde la madrugada del miércoles. La alerta estará vigente hasta este viernes 5 de diciembre”, manifestó Portugal.

Según la especialista, los departamentos más afectados serán La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y las zonas altas de Tarija, donde se espera un descenso significativo de las temperaturas.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente y tomar precauciones al desplazarse, especialmente en zonas rurales y de altura.

El Senamhi continuará monitoreando la evolución del fenómeno para informar sobre posibles cambios en la intensidad de las nevadas y el impacto en la región.

 

