TEMAS DE HOY:
Armin Dorgathen+ Rubén Ríos Caso Fondo Indígena

27ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Seremos el quiebre de una etapa con luces y sombras”: Sokol posesiona nuevos mandos policiales

El comandante general presentó a las nuevas autoridades y anticipó una línea de trabajo centrada en transparencia y mayor cercanía con la ciudadanía.

Jhovana Cahuasa

04/12/2025 20:55

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

En un acto realizado este jueves, el comandante general Mirko Sokol posesionó a los nuevos mandos policiales y sostuvo que la institución atraviesa un punto decisivo, en el que se propone reforzar su presencia en el país y reconstruir la confianza ciudadana.

Sokol afirmó que la Policía ingresa en un ciclo renovado junto a los mandos posesionados. “Este es un momento trascendental en la historia de la institución policial, es el punto en el cual nosotros vamos a ser el quiebre de una etapa con luces y sombras”, sostuvo.

Indicó que en los últimos años la institución generó una percepción que no refleja su verdadero rol, y destacó la importancia de revalorizar la función policial. Sostuvo que la Policía es una entidad fundamental para el país, cuyo trabajo se sustenta en el esfuerzo y compromiso de sus miembros en todas las unidades.

Durante su intervención, resaltó que los nuevos mandos, en su mayoría de la promoción 1994, serán los encargados de ejecutar las estrategias definidas por el Comando General, orientadas a mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer la presencia policial en todo el territorio.

“Las instrucciones están basadas en un trabajo transparente, íntegro, honesto y de acercamiento directo con la población”, señaló.

El comandante expresó su confianza en que la experiencia y capacidad de las nuevas autoridades permitirán mejorar la atención a la ciudadanía y cumplir plenamente la misión constitucional de proteger y servir. También remarcó el compromiso de mantener a la institución bajo directrices claras y sostenidas en la legalidad.

En su mensaje final, reiteró que la lucha contra la corrupción será una prioridad en su gestión.

“El mensaje es claro: cero tolerancia a la corrupción, un trabajo más humano y hagamos de nuestra profesión una profesión de amor”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD