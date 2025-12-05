Peruano secuestrado en Ichilo es encontrado sin vida

El ciudadano peruano Alexander Calle Juárez, quien fue secuestrado el pasado domingo en la comunidad de Enconada, municipio de San Juan, provincia Ichilo, fue hallado sin vida el jueves en el kilómetro 27 de la Faja Norte. Los secuestradores habían exigido un rescate de Bs 200.000.

Según informes policiales, la víctima fue raptada alrededor de las 8:00 por al menos cinco sujetos que ingresaron a su domicilio con chalecos similares a los de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el rostro cubierto. Para intimidar a la familia, realizaron disparos antes de llevarse a Calle.

El cadáver fue encontrado por vecinos de la zona en horas de la tarde del jueves. La víctima vestía ropa deportiva y llevaba una capucha negra que cubría su cabeza. A pesar del estado del cuerpo, los familiares pudieron reconocerlo gracias a la vestimenta después de que la Policía mostrara fotografías del hallazgo.

Tras el levantamiento legal, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de segundo nivel de Yapacaní, donde la familia confirmó la identidad de Calle. Hasta el momento, la Policía no ha emitido un informe oficial sobre las causas de la muerte ni sobre los responsables del crimen.

