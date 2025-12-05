TEMAS DE HOY:
Policial

Lidia Patty busca librar su aprehensión en audiencia de acción de libertad 

El recurso presentando por su defensa busca que la justicia evalúe si hubo irregularidades en los procedimientos previos a su detención.

Hans Franco

05/12/2025 17:42

Foto: Lidia Patty busca librar su aprehensión en audiencia
La Paz

Escuchar esta nota

Una Sala Constitucional instaló este viernes, a las 15:30, la audiencia de acción de libertad solicitada por la defensa de la exdiputada del MAS, Lidia Patty, aprehendida horas antes e investigada por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas dentro del caso Fondo Indígena.

La acción constitucional fue presentada para revisar la legalidad de los actos que derivaron en la detención de la exlegisladora. La defensa sostiene que el recurso es necesario para esclarecer la forma en que se abrió la investigación.

Patty fue aprehendida en la mañana de este viernes durante un operativo dirigido por efectivos de la institución del orden. La intervención se produjo después de nuevas actuaciones fiscales.

Tras su arresto, fue llevada a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El fallo, una vez emitido, definirá los siguientes pasos en el proceso y las medidas a aplicarse mientras avanzan las pesquisas por el caso Fondo Indígena.

