Secuestrado y asesinado: Aguardan los resultados de autopsia de peruano hallado con disparos en cabeza y espalda

Pasadas las 12:00 de este viernes, se le realiza la autopsia médico legal al cuerpo del ciudadano de nacionalidad peruana Alexander Calle Juárez, encontrado sin vida ayer, jueves, en el kilómetro 27 de la Faja Norte, Santa Cruz de la Sierra. Las autoridades esperan que los resultados determinen las causas exactas de su deceso.

El cadáver fue hallado por vecinos de la zona en horas de la tarde del jueves, boca abajo y con la cabeza cubierta por dos pasamontañas, uno negro y otro camuflado. La víctima vestía ropa deportiva, una polera a rayas y un short con cinturón negro. A pesar de las condiciones del cuerpo, los familiares lograron reconocer la vestimenta tras que la Policía les mostrara fotografías del lugar del hallazgo.

Según la revisión externa, el cuerpo presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego: dos orificios de ingreso en la parte posterior de la cabeza y dos de salida a la altura de la ceja y la oreja derecha, además de otros impactos en el omóplato y el costado lateral izquierdo. También se observaron hematomas en varias partes del cuerpo.

Calle Juárez había sido secuestrado el pasado domingo 30 de noviembre en la comunidad de Enconada, del municipio de San Juan, provincia Ichilo. Los plagiadores exigían Bs 200.000 por su liberación.

La Policía continúa desplegada en la zona y mantiene operativos activos para identificar y capturar a los responsables del secuestro y asesinato. Cerca del lugar del hallazgo se encontró un espacio acondicionado dentro de la maleza, donde aparentemente la víctima habría permanecido antes de su muerte. Inicialmente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de segundo nivel de Yapacaní; sin embargo, finalmente fue llevado a la morgue de la Pampa de la Isla, en la capital cruceña, para la realización de la autopsia médico-legal.

