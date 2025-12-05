Presidente entrega sables a nuevos oficiales de la ANAPOL y llama a reconstruir la institucionalidad

En un acto realizado este viernes en la Academia Nacional de Policías (Anapol), el presidente, Rodrigo Paz, encabezó la ceremonia de egreso y entrega de sables a los nuevos oficiales de la Policía Boliviana. En su intervención, destacó el rol fundamental de la institución y exhortó a los flamantes oficiales a ejercer su labor con integridad, carácter y compromiso con el país.

“Queridos oficiales que hoy se gradúan: no solo celebramos una nueva promoción para nuestra Policía; hoy celebramos el renacer de un cuerpo para proteger a su patria, para proteger a la sociedad. Aquí no están los que eligieron la ruta fácil, sino la ruta correcta”, afirmó el mandatario.

Paz remarcó que la autoridad policial no proviene del uniforme ni del armamento, sino del comportamiento ético. “Un uniforme se mide por el carácter con el que uno lo lleva. Cuando los nuevos oficiales salgan a las calles, recuerden que la autoridad no nace del arma ni del uniforme, sino del ejemplo y de una conciencia que no se quiebra ante lo correcto”, señaló.

El presidente reflexionó sobre los desafíos institucionales que enfrenta el país y subrayó que la fortaleza de la Policía depende de su cohesión interna. “Una institución se destruye cuando adentro dejamos de respetarnos, cuando se intenta escalar pisando al compañero. La institución se rompe primero por dentro. Un buen policía no solo protege al ciudadano, protege el honor de su compañero y jamás confunde camaradería con complicidad”, expresó.

Asimismo, afirmó que una policía moderna debe asumir la transparencia como un pilar. “Una institución requiere normas claras y fuertes. Una policía moderna no le teme a la transparencia. Hoy les toca hacer de las normas una brújula moral”, añadió.

En alusión al contexto nacional, señaló que Bolivia atraviesa “momentos intensos y sensibles” y que la estabilidad institucional es clave para el país. “Necesitamos instituciones que se mantengan firmes. Cuando una institución se mantiene firme, el país respira”, dijo.

Durante su discurso, Paz también se dirigió al nuevo comandante general de la Policía, Mirko Sokol, destacando que su designación responde a méritos profesionales y no a intereses políticos. “Sepan que conmigo, como presidente, ese será un compromiso con la institucionalidad y la patria. Comandante, estamos en el camino correcto”, afirmó.

El mandatario reafirmó que su gobierno impulsará una agenda enfocada en la lucha contra la corrupción interna y externa, el fortalecimiento del orden, el uso de tecnología e inteligencia, la seguridad urbana y rural, y la lucha contra la violencia de género. “Su gobierno caminará frente a ustedes”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play