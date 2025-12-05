TEMAS DE HOY:
Policial

Así aprehendieron a Lidia Patty por caso Fondo Indígena

Patty es acusada por un presunto daño económico de 3 millones de bolivianos del Fondo Indígena. 

Hans Franco

05/12/2025 9:29

Foto: Así aprehendieron a Lidia Patty por caso Fondo Indígena (APG)
La Paz

A las 8:30, cuando se dirigía a la Fiscalía, la exdiputada Lidia Patty fue aprehendida por la policía para que preste su declaración informativa en la investigación del caso Fondo Indígena.

Patty fue trasladada hasta la Fiscalía departamental de La Paz en un vehículo particular y a su ingreso dijo: “Estaba viniendo a declarar porque tenía citación para mañana, pero me han aprehendido, no sé por qué. Estoy aquí para defenderme, todo es mentira”.

Cuando ingresaba a la Fiscalía, Patty se cayó y tuvo que ser levantada por dos oficiales. La exdiputada debe declarar ante la comisión de fiscales y en próximas horas se conocerá su situación legal. 

El Ministerio Público la señala por un presunto daño económico de 3 millones de bolivianos. El monto está asociado a ocho proyectos fantasma del Fondo Indígena, que incluían la construcción de carpas solares y huertas comunales.

Según la acusación, la exlegisladora recibió dinero estatal en su cuenta personal para ejecutar esas obras. Los informes indican que los proyectos no se realizaron, lo que abrió la vía para una investigación penal más amplia.

