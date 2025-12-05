¡Es hoy! No te pierdas el sorteo de la Copa del Mundo 2026 por Red Uno

El esperado sorteo del Mundial 2026 llega finalmente este viernes en vivo por Red Uno (12:45). Una fecha marcada en el calendario del fútbol internacional. En la ceremonia se confirmarán los grupos del torneo que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, y que comenzará en junio del próximo año.

Un total de 42 selecciones ya tienen asegurado su lugar en el certamen, mientras que seis cupos siguen en disputa a través de repechajes, instancia en la que Bolivia busca mantener viva la ilusión de todo un país de volver a una Copa del Mundo como en 1994. Aunque el camino todavía no está definido para la Verde, la atención de toda una nación estará puesta en la conformación de las llaves que marcarán el rumbo del campeonato.

La transmisión especial de Red Uno será la encargada de llevar todos los detalles del evento en vivo a todo el territorio nacional, tanto por televisión como por su plataforma digital reduno.com.bo. El sorteo tendrá lugar en el Kennedy Center de Washington D.C., uno de los escenarios culturales más emblemáticos de Estados Unidos.

Bolivia también tendrá presencia en la gala. Marco Antonio “El Diablo” Etcheverry y Jaime Moreno, dos referentes de la generación histórica de 1994 y figuras del fútbol estadounidense, fueron invitados a participar del evento, destacando nuevamente el nombre del país en un escenario mundialista.

La expectativa crece a medida que se acerca el inicio de la ceremonia, que no solo revelará el camino de los favoritos, sino también el cuadro general del torneo más grande en la historia del fútbol.

