Expectativa total previo al sorteo de la Copa del Mundo: conozca todos los detalles

A las 12:45, el planeta fútbol dirigirá la mirada hacia Washington con la transmisión de la Red Uno de Bolivia para todo el país, donde se realizará el sorteo que marcará el inicio del camino hacia la Copa del Mundo 2026. Con 48 selecciones y un formato ampliado, el evento promete una ceremonia de gran despliegue técnico y artístico, en la que la FIFA combinará el tradicional método de bombos con herramientas digitales para garantizar la correcta distribución de confederaciones y cabezas de serie.

Las miradas en Sudamérica estarán puestas en el desempeño de las selecciones del continente y, en Bolivia, en conocer los posibles rivales en caso de lograr el cupo por la vía del repechaje. Debido a las restricciones por confederación, el combinado nacional —si clasifica— solo podría coincidir con europeos y africanos, lo que anticipa un escenario exigente para la Verde.

La transmisión internacional también sigue de cerca la presencia de autoridades, técnicos y exjugadores que comenzaron a llegar desde ayer a la capital estadounidense. La logística, reforzada por un amplio operativo de seguridad, ha transformado al recinto del sorteo en el epicentro del fútbol mundial. Delegados de la Federación Boliviana de Fútbol encabezado por Fernando Costa, además de enviados especiales, ya se encuentran en la zona acompañando las actividades previas.

El espectáculo incluirá presentaciones musicales, análisis de los bombos, proyecciones tecnológicas y un despliegue mediático sin precedentes. Con todo listo y con el clima incluso marcando su propio capítulo —nevadas en Virginia y alrededores—, la antesala del sorteo confirma que la Copa del Mundo 2026 comenzó mucho antes de que ruede la primera pelota.

