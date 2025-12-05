¡Oro para Bolivia! Valeria Quispe brilla en salto triple en Juegos Bolivarianos

La atleta tarijeña alcanzó los 13,48 metros y superó a rivales de Ecuador y Perú, logrando el primer oro para Bolivia en Ayacucho 2025.
04/12/2025 23:47
La atleta tarijeña Valeria Quispe hizo historia al conseguir la primera medalla de oro para Bolivia en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho – Lima 2025.
La deportista se impuso en la prueba de salto triple con un registro de 13,48 metros, dejando atrás a la ecuatoriana Adriana Chila (13,33 metros) y a la peruana Silvana Segura (12,98 metros).
Con este triunfo, Bolivia suma un total de 23 preseas en la competencia multidisciplinaria que se disputa en territorio peruano, incluyendo 6 de plata y 16 de bronce, consolidando así una destacada participación del equipo nacional.
La alegría para el país continuó este jueves con otra medalla en gimnasia trampolín: Maya Quinteros y Carol Bellido lograron la plata en dobles femeninos, aportando un nuevo logro para la delegación boliviana.
Este éxito marca un hito para el deporte nacional y refuerza la esperanza de que Bolivia pueda seguir sumando medallas en lo que resta de los Juegos Bolivarianos.
