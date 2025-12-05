¡Oro para Bolivia! Valeria Quispe brilla en salto triple en Juegos Bolivarianos

La atleta tarijeña Valeria Quispe hizo historia al conseguir la primera medalla de oro para Bolivia en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho – Lima 2025.

La deportista se impuso en la prueba de salto triple con un registro de 13,48 metros, dejando atrás a la ecuatoriana Adriana Chila (13,33 metros) y a la peruana Silvana Segura (12,98 metros).

Con este triunfo, Bolivia suma un total de 23 preseas en la competencia multidisciplinaria que se disputa en territorio peruano, incluyendo 6 de plata y 16 de bronce, consolidando así una destacada participación del equipo nacional.

La alegría para el país continuó este jueves con otra medalla en gimnasia trampolín: Maya Quinteros y Carol Bellido lograron la plata en dobles femeninos, aportando un nuevo logro para la delegación boliviana.

Este éxito marca un hito para el deporte nacional y refuerza la esperanza de que Bolivia pueda seguir sumando medallas en lo que resta de los Juegos Bolivarianos.

