¡Oro para Bolivia! Valeria Quispe brilla en salto triple en Juegos Bolivarianos

La atleta tarijeña alcanzó los 13,48 metros y superó a rivales de Ecuador y Perú, logrando el primer oro para Bolivia en Ayacucho 2025.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/12/2025 23:47

Perú

La atleta tarijeña Valeria Quispe hizo historia al conseguir la primera medalla de oro para Bolivia en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho – Lima 2025.

La deportista se impuso en la prueba de salto triple con un registro de 13,48 metros, dejando atrás a la ecuatoriana Adriana Chila (13,33 metros) y a la peruana Silvana Segura (12,98 metros).

Con este triunfo, Bolivia suma un total de 23 preseas en la competencia multidisciplinaria que se disputa en territorio peruano, incluyendo 6 de plata y 16 de bronce, consolidando así una destacada participación del equipo nacional.

La alegría para el país continuó este jueves con otra medalla en gimnasia trampolín: Maya Quinteros y Carol Bellido lograron la plata en dobles femeninos, aportando un nuevo logro para la delegación boliviana.

Este éxito marca un hito para el deporte nacional y refuerza la esperanza de que Bolivia pueda seguir sumando medallas en lo que resta de los Juegos Bolivarianos.

