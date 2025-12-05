TEMAS DE HOY:
Fondo Indígena Rubén Ríos Niñas desaparecidas

Policial

Reos fugan por el tumbado del techo de la Carceleta Las Palmas en Guayaramerín

Los internos fueron identificados como Yuliano G.F., detenido por robo, y José S.A., acusado por abigeato y tentativa de asesinato.

Charles M. Flores

05/12/2025 9:56

Dos reos fugan de la Carceleta Las Palmas en Guayaramerín; uno fue recapturado y otro sigue prófugo. FOTO: Policía Boliviana. Composición CHMF.
Beni, Bolivia

La madrugada de este viernes, dos privados de libertad escaparon de la carceleta “Las Palmas” de Guayaramerín tras forzar el tumbado y acceder al techo de calamina de la celda N.º 8, utilizada como celda de contingencia, según el reporte oficial emitido por el comandante de Guardia, Sgto. Fernando Suárez Rivero.

Los internos fueron identificados como Yuliano G.F., detenido por robo, y José S.A., acusado por abigeato y tentativa de asesinato. Ambos, de nacionalidad boliviana, huyeron desplazándose por los techos de viviendas colindantes hasta alcanzar la calle Antonio Vaca Díez.

El Sgto. Jorge Salvatierra Melgar, quien cumplía funciones como centinela en la torre de control, emitió la alerta de fuga al observar a los reos desplazándose por los techos. En primera instancia, realizó advertencias verbales para que depusieran su accionar; sin embargo, los internos hicieron caso omiso.

Conforme a los protocolos de uso de la fuerza, el efectivo efectuó disparos de advertencia al aire y posteriormente disparos dirigidos hacia los evadidos, aunque sin poder precisar impactos debido a la oscuridad y la distancia.

Ante la emergencia, se activó de inmediato el Plan Z, movilizando a varias unidades policiales para ejecutar el operativo de búsqueda. Durante la intervención, el Sgto. Yampol Mamani Vilca logró la recaptura de Yuliano G.F., quien fue hallado oculto dentro de un domicilio cercano a la Casa Judicial. Posteriormente fue trasladado nuevamente a la carceleta a bordo de un vehículo de Radio Patrullas 110.

La Policía informó que el caso fue puesto en conocimiento de la Felcc y del Ministerio Público, y que continúa activo el operativo para dar con el paradero de José S.A., quien permanece prófugo. Las labores de búsqueda se extendieron a trancas, el puerto fluvial y diferentes sectores de la ciudad, reforzando el dispositivo de seguridad hasta lograr su ubicación.

