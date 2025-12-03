Música, cine y fútbol: el menú artístico del sorteo final del Mundial 2026 para el viernes

Heidi Klum y Kevin Hart serán los presentadores de la ceremonia del sorteo final en el Centro Kennedy de Washington D. C. El actor y productor Danny Ramírez compartirá escenario con grandes leyendas del fútbol para aportar el sello de Hollywood a la ocasión. El programa incluirá actuaciones del maestro Andrea Bocelli, Village People y del célebre Robbie Williams, acompañados por la talentosa y galardonada Nicole Scherzinger.

La FIFA presentó hoy el elenco de artistas que acompañará la ceremonia del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se celebrará este viernes 5 de diciembre a las 12:00 ET (11:00 hora de Bolivia, 18.00 CET) en el histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. El acto, que se espera que atraiga a millones de espectadores en todo el planeta, reunirá a algunas de las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo en la antesala de un momento emblemático para el fútbol.

La gala tendrá como presentadores a la supermodelo, productora y personalidad televisiva ganadora del Emmy, Heidi Klum; al cómico y actor Kevin Hart, uno de los más exitosos de su generación; y al actor y productor Danny Ramírez, que aportará el sello de Hollywood a esta esperada celebración rumbo a 2026.

«Es verdaderamente extraordinario volver a presentar el sorteo final después de haberlo hecho hace 20 años en mi país —señaló Klum, quien reaparecerá en esta celebración mundialista tras haber formado parte del acto para la edición de 2006 en Alemania—. El Mundial tiene la capacidad única de unir el mundo, y formar parte de esa magia otra vez, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48 selecciones, es un privilegio indescriptible».

Ramírez, por su parte, expresó:

«Crecí jugando al fútbol, y tener la oportunidad de presentar este sorteo, conocer a leyendas mundialistas y conversar con ellas es un sueño hecho realidad. Que el torneo se celebre en Estados Unidos, donde nací, y en México, tierra donde están parte de mis raíces, lo hace todavía más especial».

La velada ofrecerá al público actuaciones en vivo extraordinarias. El maestro Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más aclamadas del mundo, subirá al escenario junto a la superestrella internacional Robbie Williams, quienes actuarán acompañados de la cantante estadounidense y reconocida artista multifacética Nicole Scherzinger. Una vez concluido el sorteo, Village People brindará a la audiencia una interpretación emblemática de Y.M.C.A., su canción icónica.

Si bien el anuncio de hoy ha desvelado el elenco de artistas del sorteo final, los nombres de los presentadores y asistentes responsables de dirigir el procedimiento oficial del sorteo se darán a conocer próximamente.

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se podrá seguir en directo a través de FIFA.com y de las cuentas oficiales de redes sociales de la Copa Mundial de la FIFA. El sorteo también se retransmitirá a través de los titulares de los derechos audiovisuales de la FIFA en todo el mundo.

Maestro Andrea Bocelli: Andrea Bocelli es un tenor italiano de fama mundial que ha vendido más de 90 millones de discos desde que alcanzó la fama después de ganar la sección de Nueva propuestas del Festival de Sanremo en 1994. Sus interpretaciones de grandes obras operísticas bajo la dirección de figuras legendarias como Lorin Maazel, Seiji Ozawa y Zubin Mehta le han valido seis nominaciones a los Grammy y seis a los Grammy Latinos, así como una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood. Bocelli ha ofrecido actuaciones para líderes mundiales y varios Papas, y ha participado en actos de alcance global como los Juegos Olímpicos y las exposiciones universales. También creó la Fundación Andrea Bocelli para promover la educación y la salud en todo el mundo. Su concierto de Pascua en el 2020 en la catedral de Milán se convirtió en una de las retransmisiones clásicas más vistas de todos los tiempos.

Kevin Hart: Kevin Hart, considerado una de las grandes figuras del entretenimiento, es un actor, cómico y productor estadounidense célebre por su humor arrollador y presencia que se impone tanto en el escenario como en la pantalla. Desde sus inicios en los clubes de comedia de Filadelfia hasta conquistar la fama internacional, ha protagonizado giras de comedia multitudinarias y películas taquilleras como Ride Along (Vaya patrulla [España], Un novato en apuros [Hispanoamérica]), Jumanji: Welcome to the Jungle (Jumanji: Bienvenidos a la jungla [España], Jumanji: En la selva [Hispanoamérica]), y Central Intelligence (Un espía y medio). Más allá del cine y la televisión, su trayectoria multifacética abarca también el mundo del fitness y del emprendimiento. Gracias a su electrizante ingenio e inconfundible carisma, Hart se ha consolidado como uno de los talentos más reconocidos del mundo.

Heidi Klum: Heidi Klum, supermodelo, productora y personalidad televisiva ganadora del Emmy, ha ejercido una influencia decisiva en la moda y el entretenimiento mundial que supera los 25 años. Esta proyección internacional la llevó de las portadas de Vogue, Elle y Marie Claire a convertirse en estrella de Sports Illustrated y ganarse el título icónico de «ángel» de Victoria’s Secret. En calidad de presentadora, cocreadora y productora ejecutiva de Project Runway (Pasarela a la fama) durante 16 temporadas, contribuyó a que el programa recibiera catorce nominaciones consecutivas al Emmy. En 2025 regresó para presentar la temporada 21. También ha sido jurado de America’s Got Talent durante diez años y continúa al frente de Germany’s Next Top Model, que se ha consolidado como un fenómeno televisivo durante 20 temporadas. Además de su labor en la moda y la televisión, dedica parte de su tiempo a causas benéficas, apoyando organizaciones como UNICEF, Children’s Hospital Los Angeles, God’s Love We Deliver y amfAR.

Danny Ramírez: Danny Ramírez se ha convertido en uno de los actores emergentes más destacados gracias a su notable versatilidad en cine y televisión. Entre sus proyectos más recientes, volvió a interpretar a Joaquín Torres en Captain America: Brave New World (Capitán América: un nuevo mundo) y participó en producciones como The Last of Us de HBO y Black Mirror de Netflix. Su éxito internacional llegó con Top Gun: Maverick, película que obtuvo múltiples nominaciones a premios de prestigio. Debutará como director con Baton, un drama futbolístico escrito y protagonizado por él mismo. Ramírez, de ascendencia colombiana y mexicana, nació en Chicago y creció en Miami. Se formó en la Universidad de Nueva York, donde jugó fútbol antes de graduarse en la Tisch School of the Arts.

Nicole Scherzinger: Nicole Scherzinger, ganadora del Tony Award 2025 por su aclamada interpretación en Sunset Blvd y cantante nominada al Grammy, es elogiada por The Washington Post como «una fuerza de la naturaleza asombrosa». Es además reconocida como la voz principal del fenómeno pop global The Pussycat Dolls, y ha encabezado listas internacionales con éxitos como «Don’t Cha» y «Buttons», además de sencillos como solista con temas como «Heartbeat». La versatilidad de la artista se refleja en la amplitud de sus proyectos: ha cantado con Andrea Bocelli, brilló en el West End con una interpretación de Cats que obtuvo una nominación al Olivier Award y prestó su voz a Sina en Moana y Moana 2 de Disney. En televisión, ha sido figura central de franquicias internacionales como The X Factor en el Reino Unido, Australia’s Got Talent, The Masked Singer de FOX y Building the Band de Netflix.

Robbie Williams: Robbie Williams, embajador de música de la FIFA, figura entre los artistas más exitosos del mundo: ha vendido más de 90 millones de discos, cuenta con un récord de 18 Brit Awards y suma tantos discos número uno en el Reino Unido como los Beatles. Su película biográfica Better Man, nominada al Oscar, se estrenó internacionalmente en 2024 y recibió elogios de la crítica, seguida por su original banda sonora. Asimismo, su documental de cuatro partes presentado en Netflix en 2023 se convirtió en un éxito global al liderar las listas en 22 países. A principios de año, Robbie anunció su nuevo álbum BRITPOP —que saldrá a la venta el 6 de febrero de 2026—, con el que emprendió una gira por estadios y recintos que reunieron más de 1.2 millones de seguidores en el Reino Unido y Europa. En 2006 cofundó Soccer Aid for UNICEF, iniciativa que ha recaudado 121 millones de libras para fines caritativos en todo el mundo.

Village People: Village People es uno de los grupos musicales más célebres del mundo gracias a su canción icónica Y.M.C.A. —y la coreografía que lo acompaña—, que se ha convertido en parte esencial de la cultura pop y contribuyó a superar los 100 millones de discos vendidos. El grupo, creado en 1977 con el cantante y compositor Victor Willis al frente, se convirtió en un fenómeno internacional acumulando discos de oro y platino durante la era disco. Aunque Willis dejó al grupo en 1979, su regreso en 2017 devolvió el concepto original de banda en vivo y los llevó nuevamente a los rankings. Hoy, con Y.M.C.A. incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y en el Salón de la Fama de los Grammy, Village People sigue recorriendo escenarios globales y mantiene una vigencia extraordinaria.

Fuente: FIFA.

