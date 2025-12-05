El joven influencer indio Prince Patel, conocido en redes sociales como PKR Blogger, falleció a los 18 años tras sufrir un violento accidente mientras circulaba en motocicleta en el estado de Gujarat, según informaron medios locales.

Patel, apasionado por el mundo de las motos y reconocido por publicar contenido relacionado con velocidad y conducción, manejaba una KTM Duke cuando perdió el control al descender de un tramo elevado. De acuerdo con las primeras pericias, el joven se desplazaba a aproximadamente 140 km/h y no llevaba casco al momento del siniestro.

El choque contra la franja divisoria que separa los carriles en sentidos opuestos fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. En el video se observa el momento del impacto y la reacción inmediata de varias personas que se acercaron para intentar asistirlo, aunque Patel murió en el acto.

La noticia generó un fuerte impacto entre sus seguidores, quienes expresaron su conmoción y tristeza en redes sociales. Muchos usuarios también aprovecharon la ocasión para llamar a la reflexión sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y utilizar protección adecuada, especialmente entre los motociclistas jóvenes que consumen este tipo de contenido.

Prince Patel había logrado consolidar una comunidad significativa en internet, donde compartía videos, fotografías y consejos sobre motociclismo. Su última publicación, horas antes del accidente, mostraba nuevamente su entusiasmo por las dos ruedas, una pasión que lo acompañó hasta el final.

