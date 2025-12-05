Durante la madrugada de este jueves, un operativo rutinario de la Policía en la tranca de Achica Arriba, en La Paz, permitió detectar a un niño de 10 años que caminaba completamente solo por el sector.

Según informó la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto, el menor manifestó que “pretendía ir a Cochabamba” en busca de su madre.

El director de la Defensoría de la Niñez, Género y Atención Social, Cristian Chipana, explicó que el niño vivía en Cochabamba y que había sido dejado bajo el cuidado de una tía materna debido a problemas de conducta.

“La madre pidió apoyo a su hermana para el cuidado del niño. Sin embargo, él salió de la casa porque quería volver con su mamá”, detalló la autoridad.

Tras su rescate, la Defensoría activó el protocolo de búsqueda de familiares y procedió a restituir al menor con su tía, quien era la responsable de su tutela temporal. No obstante, Chipana anunció que la madre biológica será sujeta a una demanda por infracción debido a la falta de cuidado y protección.

“Vamos a coordinar con la Defensoría de Cochabamba para que se inicie la acción correspondiente contra la progenitora. Es obligación de los padres garantizar el cuidado y protección de sus hijos”, señaló.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el niño habría permanecido varios días con su tía, pero decidió abandonar la vivienda para reencontrarse con su madre.

