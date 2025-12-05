TEMAS DE HOY:
Scaloni: "En la nueva Copa del Mundo competiremos y no daremos nada por perdido"

El seleccionador de Argentina afirmó que en el Mundial de 2026 la Albiceleste va a competir sin "dar nada por perdido".

EFE

05/12/2025 14:25

Lionel Scaloni, DT de Argentina. Foto: Internet.
Estados Unidos.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó este viernes que en el Mundial de 2026 la Albiceleste va a competir sin "dar nada por perdido" para repetir como campeón del mundo.

Scaloni presentó este viernes en el sorteo del Mundial 2026, celebrado en Washington, el trofeo de la Copa del Mundo que Argentina ganó en el de Catar 2022.

"La recuerdo como una final (la de 2022) inolvidable. Pasaron un montón de cosas, y nuestro equipo siguió creyendo y en ningún momento pensamos que ese partido pudiera terminar mal", aseguró Scaloni.

"Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo: seguir compitiendo y no dar nada por perdido. Eso es lo que espera nuestra gente y lo que vamos a volver a intentar", añadió. EFE

