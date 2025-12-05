TEMAS DE HOY:
Fondo Indígena Rubén Ríos Niñas desaparecidas

Deportes

¿Bolivia llegará al Mundial? La opinión de la prensa internacional sobre La Verde

Previo al sorteo del Mundial 2026, la prensa internacional destaca oportunidades y desafíos que enfrentaría Bolivia en el torneo con el formato ampliado a 48 selecciones 

Martin Suarez Vargas

05/12/2025 12:18

Selección boliviana de fútbol. Foto: Redes sociales.
La prensa mexicana se mostró optimista y a la vez cautelosa sobre la participación de Bolivia en el Mundial 2026 en diálogo con la Red Uno. Un comunicador con amplia trayectoria expresó que la ampliación del torneo a 48 selecciones brinda a Bolivia una oportunidad única, aunque advierten que los partidos serán exigentes y llenos de emoción.

“Al principio había muchas críticas porque decían que se abrirían plazas a selecciones que no tuvieran el nivel, pero las eliminatorias en Concacaf y Europa han sido muy emocionantes. Bolivia puede aportar un ingrediente interesante al Mundial”, señaló durante una entrevista con Red Uno en Washington antes del sorteo del Mundial.

El experto también destacó rivales potenciales como Surinam y la pasión de los aficionados en Monterrey, señalando que la infraestructura y el entusiasmo en la región harán que los partidos sean inolvidables para los visitantes.

En conclusión, la prensa mexicana espera que Bolivia pueda sorprender y aportar emoción a la competición, aunque reconoce que los desafíos serán grandes para la selección en un Mundial de dimensiones históricas.

