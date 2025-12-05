¡Washington se viste de gala! Trump, estrellas y fútbol: así arrancará el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo este viernes (17H00 GMT) en Washington, representa el punto de partida de un torneo de dimensiones históricas que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá, con Donald Trump como figura omnipresente.

Durante casi dos horas, la organización ha previsto un espectáculo completo en el Kennedy Center, una imponente sala de presentaciones ubicada en la capital estadounidense, para definir el recorrido de los 48 equipos que competirán por suceder a la Argentina de Lionel Messi, coronada en Catar 2022.

Bocelli, Village People, Robbie Williams…

Con actuaciones de artistas de diversos géneros musicales —Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams o Nicole Scherzinger—, esta ceremonia, conducida por la exmodelo alemana Heidi Klum y el humorista Kevin Hart, una de las figuras más populares en Estados Unidos, está diseñada para marcar el tono de una competición sin precedentes.

El invitado estelar será, sin duda, el presidente estadounidense, Donald Trump.

El multimillonario republicano, que regresó a la Casa Blanca en enero, ha convertido la Copa del Mundo en un evento central de su segundo mandato, pese a las preocupaciones generadas por sus posturas hacia México y Canadá, su política migratoria y sus amenazas de retirar la organización de partidos a ciudades gobernadas por demócratas.

Trump ha encontrado un aliado clave en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien mantiene una relación de estrecha sintonía. El dirigente italo-suizo, presente en su investidura y varias veces invitado al Despacho Oval, ha comprendido la importancia de acercarse al mandatario estadounidense, en cuyo país se disputarán 78 de los 104 partidos programados entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, incluida la final en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Premio de la Paz

Este “bromance”, cuidadosamente cultivado por ambos en nombre de intereses estratégicos mutuos, alcanzará su punto culminante el viernes con la entrega a Trump, según diversas fuentes, del primer Premio de la Paz de la FIFA.

Se trata de un galardón de consolación que será transmitido en directo a todo el mundo, dirigido al jefe de Estado estadounidense, quien presume de haber contribuido al fin de varios conflictos desde su regreso al poder y que ha manifestado abiertamente su aspiración al Premio Nobel de la Paz, otorgado este año a la opositora venezolana María Corina Machado.

“El fútbol trabaja por la paz, y en nombre de la gran comunidad del fútbol, el Premio de la Paz de la FIFA reconocerá los enormes esfuerzos de individuos que unen a las personas y traen esperanza a las generaciones futuras”, declaró Infantino el 5 de noviembre durante el anuncio de la creación del galardón en Miami, bajo la mirada de Trump.

Como coorganizadores del Mundial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, han confirmado su presencia pese a las tensiones generadas por los aranceles impuestos por el líder estadounidense, quien además reiteró su deseo de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos.

Incluso Irán, cuyos vínculos diplomáticos con Estados Unidos están rotos desde 1980, enviará finalmente una pequeña delegación encabezada por el seleccionador Amir Ghalenoei, luego de haber anunciado que boicotearía la ceremonia debido a la denegación de visas a varios miembros de su comitiva.

Los detalles se conocerán el sábado

En lo deportivo, el desafío es considerable para los 42 países ya clasificados, que serán acompañados en marzo por seis equipos procedentes de la repesca, completando así los 48 participantes, una cifra inédita en la historia del Mundial.

Tras el sorteo —en el que participarán leyendas del deporte norteamericano como Tom Brady, Shaquille O’Neal y Wayne Gretzky— se conocerán los partidos de la primera ronda y la composición de los 12 grupos de cuatro selecciones, aunque los lugares y horarios se revelarán el sábado.

Esta decisión responde a una nueva estrategia de la FIFA, preocupada por “garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores, permitiendo en la medida de lo posible que los aficionados de todo el mundo vean jugar a sus equipos en directo, pese a las diferencias horarias”.

Otra innovación es que las cuatro selecciones ubicadas en lo más alto del ranking FIFA (España, Argentina, Francia e Inglaterra) serán situadas en sectores distintos del cuadro y no podrán enfrentarse antes de las semifinales si lideran sus grupos, con el propósito de asegurar “el equilibrio deportivo”, según el organismo rector del fútbol mundial.

