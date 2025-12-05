Una escena de gran alarma e indignación se vivió en el Centro Histórico de Cuenca, España, cuando un presunto extorsionador ingresó a un negocio para anunciar, con absoluta frialdad, que comenzaría con el cobro por "derecho de piso" y exigir pagos semanales a los comerciantes de la zona.

Los hechos habrían ocurrido la tarde del pasado jueves 27 de noviembre, y el video, captado por una cámara de seguridad del local, se viralizó rápidamente en redes sociales por el tono desafiante del delincuente.

En la grabación, el hombre ingresa al establecimiento vestido con una gabardina blanca y saluda a los presentes cordialmente, incluso diciéndoles su nombre, antes de lanzar la advertencia que los dejó atónitos:

“Buenos días, ¿Cómo están?... desde hoy trabajan para mí”, expresó el extorsionador con un tono enérgico y firme.

Tras la escalofriante frase, se retiró del lugar sin añadir una palabra más, dejando a los trabajadores en silencio.

Exigencia de cuota semanal y amenazas de muerte

De acuerdo con medios españoles, el individuo habría exigido una cantidad semanal a los dueños de los negocios del Centro Histórico, buscando obtener un monto equivalente a un sueldo básico mensual.

La gravedad del incidente escaló debido a que el sujeto habría advertido que, si no entregaban el dinero requerido, podría “aniquilarlos”. La difusión del video generó una ola de indignación entre los internautas, que condenaron el cinismo y la frialdad del delincuente y exigieron acción inmediata a las autoridades. Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre el caso, según informa el portal Azteca Chihuahua.

Vea el video:

