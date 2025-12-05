¡Se durmió en vivo! Redes estallan con memes tras el sorteo del Mundial 2026: los más virales del momento

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, realizado en el imponente Kennedy Center de Washington, no solo definió los 12 grupos del torneo que se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México: también desató una lluvia imparable de reacciones y memes que dominaron las redes sociales durante toda la gala.

La ceremonia, conducida por el exfutbolista inglés Río Ferdinand y la periodista Samantha Johnson, contó con figuras estelares encargadas de sacar las bolillas, entre ellas Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal.

A pesar del despliegue de celebridades, lo que más capturó la atención —y el humor— de los internautas fue la extensa puesta en escena previa al sorteo.

Uno de los momentos más comentados fue la presentación de la canción oficial del Mundial 2026, “Desiré”, interpretada por Robbie Williams y Nicole Scherzinger. Lejos de generar entusiasmo, la melodía fue catalogada por los usuarios como “somnífera”, “aburrida” y “sin emoción”.

Muchos afirmaron que el tema estaba “a años luz” del espíritu vibrante que suelen transmitir las canciones mundialistas, lo que rápidamente inspiró una ola de memes que parodiaban desde el ritmo hasta la puesta en escena.

Otro foco de humor fue la aparición de Lionel Scaloni, quien estuvo presente para exhibir el trofeo del mundo.

Los usuarios no tardaron en destacar detalles como sus guantes, su gesto serio y su impecable sobriedad, comparándolo incluso con personajes de películas, héroes y hasta memes clásicos. Cada movimiento del entrenador campeón del mundo se transformó en material viral.

En el plano estrictamente futbolístico, el sorteo dejó a la Selección argentina como cabeza de serie del Grupo J, junto a Austria, Argelia y Jordania. Sin embargo, incluso la sencilla composición del grupo fue motivo de bromas, especialmente por la cantidad inédita de zonas (12 en total) que tendrá esta edición del torneo ampliado.

Al finalizar la gala, las redes sociales hicieron su propio show paralelo: desde críticas a la duración del evento hasta montajes humorísticos del escenario, los presentadores y los artistas invitados.

Si algo quedó claro es que, más allá del fútbol, el Mundial 2026 ya se ganó su primer título: el de inspiración para algunos de los memes más divertidos del año.

