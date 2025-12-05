¿Irak, Bolivia o Surinam? Didier Deschamps habló sobre a quién prefiere enfrentar Francia

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, habló con la Red Uno luego del sorteo de la Copa del Mundo realizado este viernes en Estados Unidos. Consultado sobre el repechaje que Bolivia disputará ante Surinam en marzo del próximo año, el técnico fue directo y evitó cualquier tipo de pronóstico sobre el posible clasificado.

“¿Irak, Bolivia o Surinam? ¿Qué piensas?”, le preguntó nuestro periodista Pablo Bustillo y Deschamps respondió: “No lo sé, lo veremos. Tienen que jugar sus partidos y veremos”. El francés remarcó además que no es fácil preparar un cruce frente a un equipo desconocido, aunque prefirió mantener cautela sobre el futuro de su selección en la fase de grupos.

Respecto a la situación de Francia, Deschamps aseguró que afrontarán el torneo sin mayores complicaciones:

“No es la mejor situación. En marzo, en dos meses, sabremos qué apertura tenemos, pero tendremos buenos hombres y no es un problema para nosotros”.

El técnico campeón del mundo en 2018 cerró señalando que por ahora solo queda esperar los resultados del repechaje para conocer a su rival definitivo en el Grupo I.

Mira la programación en Red Uno Play