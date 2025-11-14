TEMAS DE HOY:
A sus 26 años, Mbappé rompe un récord que Messi y CR7 no pudieron alcanzar

Kylian Mbappé alcanzó, a los 26 años, 10 meses y 25 días, los 400 goles como profesional, más joven que cuando hicieron lo propio Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

EFE

14/11/2025 19:13

Kylian Mbappé, jugador de la selección francesa. Foto: Internet.
Francia.

 Con su doblete el jueves en la victoria ante Ucrania que selló el pase de Francia al Mundial de 2026, Kylian Mbappé alcanzó, a los 26 años, 10 meses y 25 días, los 400 goles como profesional, más joven que cuando hicieron lo propio Leo Messi y Cristiano Ronaldo, según 'Transfermarkt'.

De acuerdo con esta web referencia en datos de fútbol, Messi llegó 400 tantos cuando tenía 27 años, 3 meses y 3 días, mientras que Ronaldo lo hizo a los 28 años, 11 meses y un día. Mbappé batió además el récord de precocidad de la leyenda alemana Gerd Müller (27 años, dos meses y 17 días para los 400 aciertos).

No obstante, tanto Messi (525) como Müller (403) llegaron a los 400 antes que Mbappé (537 partidos).

Desde que inició su carrera profesional a los 16 años, el capitán de Francia acumula 27 dianas con el Mónaco (en 60 partidos); 256 con el PSG (308 encuentros); 62 con el Real Madrid (75 partidos); y 55 con Francia (94 encuentros internacionales).

Con el combinado nacional, Mbappé está cada vez más cerca de adelantar al goleador histórico Olivier Giroud (57 aciertos), quien ya retirado de la selección pero aún en activo en el Lille. EFE

