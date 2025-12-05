TEMAS DE HOY:
Tome sus previsiones: habrá cierres temporales en la ruta Cochabamba–Santa Cruz por obras de rehabilitación

La ABC informó que la medida regirá por varias semanas y afectará la circulación en puntos específicos del tramo.

Milen Saavedra

05/12/2025 18:25

Carretera Cochabamba - Santa Cruz. Imagen de archivo. Foto: ABI.
Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Cochabamba comunica a la población y a los operadores de transporte que, debido a trabajos de rehabilitación, se efectuará el cierre temporal por horas de la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz.

La restricción afecta específicamente al tramo comprendido entre Cristal Mayu - Naranjitos - Padresama.

Período y horarios de cierre

El cierre temporal estará vigente desde el lunes 8 de diciembre de 2025 hasta el jueves 16 de enero de 2026.

La transitabilidad será interrumpida en los siguientes puntos, días y horarios:

Fuente: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda - ABC (Administradora Boliviana de Carreteras).

La ABC aclara que la transitabilidad estará completamente habilitada de viernes a domingo.

La entidad pide la comprensión y colaboración de los usuarios ante los inconvenientes que esta restricción pudiera ocasionar, mientras se ejecutan las obras de rehabilitación en la vía.

 

