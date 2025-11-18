Carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz está habilitada para circular, ABC pide precaución

La carretera nueva que conecta Cochabamba con Santa Cruz se encuentra nuevamente transitable luego de que fuertes lluvias provocaran deslizamientos en tres puntos críticos, según informó Miguel Ángel Balboa, gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Cochabamba.

Los sectores afectados fueron: km 132, Cristal Mayu; km 134, Naranjitos; y km 144, Siete Curvas, este último considerado el punto más crítico. Desde la madrugada del lunes, las precipitaciones dificultaron el tránsito, obligando a cortar la vía durante varias horas.

“Se ha movilizado maquinaria pesada, incluyendo cuatro cargadores frontales, dos excavadoras y dos volquetas, y se han subsanado todos los impedimentos. La transitabilidad se logró restablecer aproximadamente a las 6:00 de la tarde”, declaró Balboa.

A pesar de la reapertura, la ABC mantiene restricciones en la carretera hacia el occidente, y los usuarios deben circular con precaución. La entidad recomienda mantenerse informados a través de sus canales oficiales y seguir las indicaciones de seguridad.

En paralelo, la carretera antigua a Santa Cruz, en el tramo La Angostura – Bermejo, permanece intransitable debido a cuatro sectores con pérdida de plataforma. Las intervenciones en esta vía se realizarán cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Por su parte, el Puente Sacta continúa cerrado, aunque los transportistas pueden utilizar la ruta alternativa habilitada mediante el puente paralelo, que se encuentra en condiciones seguras para el tránsito.

Las autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones ante la persistencia de lluvias en la región, especialmente en el sector Siete Curvas, y a planificar sus viajes con anticipación para evitar contratiempos.

