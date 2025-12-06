Operativo en Barrio Lindo: rescatan pichones de loritos que estaban siendo comercializados por menores

La Gobernación de Santa Cruz decomisó más de 50 pichones de loritos que eran vendidos de forma ilegal en la feria Barrio Lindo, en un operativo coordinado con la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) que también evidenció la presencia de menores involucrados en estas actividades.

Durante el recorrido se identificaron puestos donde se comercializaban pichones de loros, una práctica prohibida por la normativa ambiental vigente.

La responsable de Atención y Rescate de Fauna Silvestre de la Gobernación, Silvia Estévez, señaló que preocupa la participación de niños, niñas y adolescentes en la venta ilegal. “Estamos intensificando las acciones de concienciación porque la venta y compra de fauna silvestre es un delito que afecta nuestra biodiversidad y vulnera los derechos de nuestros menores”, afirmó.

Los más de 50 pichones fueron trasladados al Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre, donde reciben valoración veterinaria, alimentación adecuada y cuidados específicos según su especie, con el objetivo de garantizar su recuperación.

Estévez recordó que el tráfico de fauna silvestre está penado por ley y pidió a la población reportar cualquier caso de captura o comercialización ilegal. Para ello se habilitó la línea gratuita 800-142052, destinada a recibir denuncias y alertas.

