En Santa Cruz adaptan 12 Cybertrucks como hospitales móviles para llevar atención gratuita

Santa Cruz fue testigo de un hecho histórico en materia de salud y tecnología: el hospital Martín Dockweiler presentó la primera flota de Cybertrucks adaptadas como hospitales móviles, una iniciativa que promete llevar servicios médicos gratuitos a Bolivia y a países vecinos como Brasil, Perú, Chile y Paraguay.

“Esto es un ejemplo muy claro de lo que se puede hacer con educación, salud y, lo más importante, enseñar con tecnología del siglo XXI”, afirmó Martin Dockweiler, presidente de la Corporación de Aquino Udabol Bolivia.

El proyecto, que cuenta con 12 hospitales móviles, busca garantizar movilidad limpia y eficiente, integrando vehículos eléctricos de última generación con tecnología sanitaria de vanguardia.

Cada unidad permitirá a estudiantes y médicos del hospital Martín Dockweiler desplazarse a zonas rurales y urbanas, ofreciendo atención médica, realizando estudios de salud y promoviendo la educación en medicina tecnológica.

Julio César Chávez, director de tecnología de Udabol, destacó que la iniciativa no solo beneficiará a Bolivia: “Nuestros nuevos hospitales móviles van a brindar servicio en toda la región. Nos vamos a integrar con Brasil, Perú, Chile y Paraguay, logrando una cobertura transfronteriza que marcará un hito en la salud latinoamericana”.

Entre las innovaciones, los hospitales móviles contarán con robots para gestionar citas y sistemas conectados con inteligencia artificial, lo que permitirá reducir filas y agilizar la atención a los pacientes. Según Dockweiler, con esta flota se esperan más de 200 mil atenciones gratuitas, marcando un precedente en la combinación de tecnología y medicina en la región.

La iniciativa forma parte de la Misión 2026, un plan de salud preventiva transfronteriza que incluye un programa piloto en Asunción, Paraguay.

Con esta innovadora propuesta, Bolivia se posiciona como pionera en integrar tecnología de última generación y atención médica gratuita, llevando esperanza y soluciones sanitarias a miles de personas en toda América Latina.

