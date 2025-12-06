“Tenemos que anular la corrupción”: David Gómez asume como nuevo comandante en Santa Cruz

El coronel David Gómez Córdoba asumió este viernes como comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, con la promesa de fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la corrupción en el departamento.

Con casi 31 años de trayectoria en la Policía Boliviana, Gómez ha trabajado en patrullaje preventivo, bomberos especializados en rescate e inteligencia policial. En el último tiempo, se desempeñó en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia en Oruro.

“Ahora me encuentro destinado en esta bella tierra de Santa Cruz. Considérenme un cruceño más, un camba más. Mi objetivo es generar confianza y acercamiento con la población, trabajando de manera eficiente y eficaz en beneficio de la seguridad ciudadana”, expresó.

Gómez también enfatizó la importancia de la transparencia dentro de la institución: “Tenemos que extirpar, tenemos que anular lo que es la corrupción. Paralelamente, generar procedimientos que permitan un trabajo cercano a la población”.

El nuevo comandante departamental aseguró que su gestión estará guiada por la convicción de fortalecer la seguridad y cumplir con los lineamientos del Comando General y de las autoridades políticas superiores.

