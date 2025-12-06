Autopsia revela que peruano secuestrado en Santa Cruz fue ejecutado con tres disparos estando maniatado

La autopsia realizada a Alexander Calle Juárez (39), el ciudadano peruano que fue secuestrado el pasado domingo 30 de noviembre, reveló detalles escalofriantes sobre su muerte, confirmando que la víctima fue ejecutada.

El cuerpo de Calle, encontrado el jueves por la tarde en el kilómetro 27 de la Faja Norte, en el municipio de Yapacaní, fue trasladado a la morgue de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz, para el examen médico forense.

Hallazgos de la autopsia

El informe de la autopsia, dado a conocer este viernes por la tarde, determinó que la causa de muerte fue la violencia extrema de los disparos.

Impactos de bala: Alexander Calle recibió un total de tres impactos de bala, distribuidos en la cabeza, el tórax y el abdomen. Una de las balas ingresó por la nuca y tuvo orificio de salida a la altura de la oreja.

Signos de ejecución: El cuerpo presentaba excoriaciones en la muñeca, lo que sugiere que fue maniatado. La posición de las heridas indica que fue puesto de rodillas y ejecutado por los secuestradores.

Data de muerte: La data de la muerte arrojó un lapso de 20 a 30 horas desde el inicio de la autopsia.

Clamor de la familia

Familiares y amigos llegaron hasta la morgue municipal para retirar el cuerpo del fallecido. Entre ellos, la comadre de Calle compartió declaraciones emotivas sobre la víctima y exigió una investigación a fondo.

“Él era muy buena persona. Él era muy buena, es mi compadre. Y yo le conocí años, pero nunca pensé que lo iban a matar así”, comentó la mujer, añadiendo que la víctima era "soyero" (comerciante de soya) desde hacía años y tenía cuatro hijos.

La Policía y el Ministerio Público iniciaron una investigación formal por los delitos de secuestro y asesinato. Los operativos continúan en diferentes puntos del municipio de Yapacaní, buscando a los cinco hombres fuertemente armados que aparecen en las cámaras de vigilancia.

Se maneja dos hipótesis principales: un conflicto mercantil relacionado con su actividad comercial o un nexo con el narcotráfico, aunque ambas están sujetas a investigación. La familia, por su parte, se ha negado a brindar información a los medios.

