Fiscalía solicita cuatro meses de detención preventiva para la exdiputada Lidia Patty por caso Fondo Indígena

La decisión final sobre la situación jurídica de la exdiputada será definida por la autoridad judicial una vez concluida la valoración de los argumentos de ambas partes.

Hans Franco

05/12/2025 19:54

Foto: Fiscalía solicita 4 meses de detención preventiva para Lidia Patty
La Paz

En el marco de las investigaciones del caso Fondo Indígena (Fondioc), el Ministerio Público solicitará la detención preventiva por cuatro meses en el penal de Obrajes para la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty. La petición será planteada en la imputación.

El fiscal asignado al caso, Miguel Cardozo, informó que la exlegisladora habría recibido al menos un millón de bolivianos, de los cuales solo devolvió aproximadamente el 50%. Según la autoridad, los documentos presentados por Patty durante su declaración no explican el destino del resto de los fondos observados.

“Se está pidiendo la detención preventiva por el lapso de cuatro meses. La señora Lidia Patty ha declarado. Existen los depósitos, ella ha presentado documentos de que habría hecho devolución de esos dineros, pero el Ministerio Público continúa con la investigación y hay otros fondos que no fueron explicados por la señora Lidia Patty”, señaló Cardozo en conferencia de prensa.

La decisión final sobre la situación jurídica de la exdiputada será definida por la autoridad judicial una vez concluida la valoración de los argumentos de ambas partes.

 

