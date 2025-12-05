Fatal accidente en la carretera Santa Cruz–Buena Vista deja fallecidos y heridos

Dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron gravemente heridas tras un aparatoso accidente de tránsito registrado este viernes en la carretera Santa Cruz–Buena Vista, a la altura del Puente Dolores.

Según los primeros reportes, un vehículo del servicio de transporte público habría perdido el control mientras circulaba por la vía, lo que provocó que la unidad terminara volcada sobre la carretera. En el interior viajaban al menos cuatro ocupantes: dos de ellos fallecieron en el lugar debido a la gravedad del impacto, mientras que los otros dos fueron trasladados de emergencia a un centro médico cercano.

Efectivos de la Unidad Operativa de Tránsito se desplazaron hasta la zona para iniciar las investigaciones preliminares. Aunque las causas del siniestro aún no han sido confirmadas, no se descarta el exceso de velocidad como uno de los factores determinantes del fatal hecho.

