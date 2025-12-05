TEMAS DE HOY:
Emapa Fondo Indígena Rubén Ríos

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Rubén Ríos es recluido en el penal de San Pedro mientras sigue su proceso

La justicia ordenó su reclusión preventiva por un proceso relacionado con la comercialización de harina subvencionada.

Hans Franco

05/12/2025 15:00

Foto: Rubén Ríos ya se encuentra en la cárcel de San Pedro (Policía)
La Paz

Escuchar esta nota

Al mediodía de este viernes, el máximo ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, fue ingresado al recinto penitenciario de San Pedro, donde deberá cumplir seis meses de detención preventiva mientras avanza la investigación por presunta corrupción relacionada con la comercialización de harina subvencionada.

Ríos llegó al penal escoltado por personal policial y fue registrado formalmente en el recinto, donde se dio cumplimiento a la orden de detención preventiva emitida por la autoridad judicial.

El dirigente fue sometido el jueves 4 de diciembre a una audiencia de medidas cautelares por el caso de presunta venta y reventa irregular de harina subvencionada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Tras la valoración de los indicios presentados por el Ministerio Público, la justicia determinó su reclusión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD