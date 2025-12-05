Rubén Ríos es recluido en el penal de San Pedro mientras sigue su proceso

Al mediodía de este viernes, el máximo ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, fue ingresado al recinto penitenciario de San Pedro, donde deberá cumplir seis meses de detención preventiva mientras avanza la investigación por presunta corrupción relacionada con la comercialización de harina subvencionada.

Ríos llegó al penal escoltado por personal policial y fue registrado formalmente en el recinto, donde se dio cumplimiento a la orden de detención preventiva emitida por la autoridad judicial.

El dirigente fue sometido el jueves 4 de diciembre a una audiencia de medidas cautelares por el caso de presunta venta y reventa irregular de harina subvencionada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Tras la valoración de los indicios presentados por el Ministerio Público, la justicia determinó su reclusión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.

