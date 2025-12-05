Christian Nodal y Cazzu se enfrentan en los tribunales: ¿qué está pasando entre ellos?

Las diferencias entre Christian Nodal y Cazzu parecen escalar. El cantante sonorense habría interpuesto una demanda contra la intérprete argentina, relacionada con la manutención y el derecho de convivencia con su hija Inti, de dos años.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso un programa de espectáculos, Nodal presentó pruebas de los depósitos realizados a Cazzu por concepto de alimentos para la pequeña.

Según la información difundida, el cantante afirma haber entregado más de 12 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 700 mil dólares) en un período de 13 meses, todos a través de terceros y en efectivo, siguiendo instrucciones de la cantante, quien habría solicitado este método para que Hacienda de Argentina no interviniera.

En agosto pasado, Cazzu compartió públicamente que consideraba insuficiente la pensión que Nodal proporcionaba para Inti. Ante esto, el cantante desmiente que se haya negado a otorgar permisos para que la niña pueda salir de Argentina.

En su demanda, Nodal señala que la intérprete argentina ha impedido que Inti obtenga un pasaporte mexicano y una visa para viajar a Estados Unidos, donde actualmente reside el cantante.

Además, argumenta que Cazzu ha condicionado estos trámites a un incremento en los pagos de manutención, lo que, según él, podría considerarse coerción.

Por su parte, la cantante indicó que Nodal no se ha visto con Inti desde mayo. Mientras tanto, en su proceso judicial, el sonorense enfatiza la necesidad de convivir con su hija y participar activamente en las decisiones que impacten su desarrollo y bienestar.

