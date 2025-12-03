“Desaparecerás o con una bala”: Esposa de Will Smith enfrenta demanda millonaria por amenazar al "mejor amigo" del actor

La mediática pareja de Hollywood, Will Smith y Jada Pinkett Smith, vuelve a ser el centro de un gran escándalo. La actriz, directora y productora fue demandada por 3 millones de dólares por un hombre que asegura ser el mejor amigo de Will Smith durante casi cuatro décadas.

El demandante, Bilaal Salaam, presentó la denuncia por daño emocional intencional y amenaza, alegando que Jada lo confrontó en 2021 con palabras intimidantes.

La amenaza

Según la demanda, a la que tuvo acceso la revista People, el incidente ocurrió el 25 de septiembre de 2021 en el vestíbulo de unos cines en Calabasas, California, durante una celebración privada de cumpleaños del actor de Bad Boys. Salaam asegura que Jada Pinkett Smith, acompañada de “aproximadamente siete miembros de su séquito”, lo agredió verbalmente y lo amenazó directamente:

“Si sigues contando mis asuntos personales, acabarás desapareciendo o recibiendo una bala”.

El demandante afirma que la actriz le “exigió” que firmara un acuerdo de confidencialidad y, tras el enfrentamiento, el equipo de seguridad de los Smith lo escoltó hasta su coche mientras Jada continuaba con los insultos y amenazas verbales, publica El País de España.

¿Intento de encubrimiento?

La demanda sugiere que la raíz del problema es el conocimiento que Salaam tenía de los asuntos personales de la pareja, ya que trabajó de cerca con Will Smith, quien incluso incluyó fotos suyas en sus memorias de 2021.

Salaam alega que la presión aumentó en 2022, tras el polémico incidente en los Oscar donde Will Smith abofeteó a Chris Rock. El entorno de los Smith le habría pedido ayuda para mejorar la imagen de la pareja, pero Salaam se negó:

“El demandante se negó a realizar tareas que consideraba ilegales, poco éticas o moralmente comprometedoras, afirmando que su conciencia no le permitiría participar en ningún encubrimiento o campaña engañosa de relaciones públicas”.

Tras negarse, el demandante asegura que comenzó a ser víctima de una “campaña de represalia”, que se intensificó cuando supieron que estaba escribiendo unas “memorias de un denunciante” sobre su tiempo con ellos. Salaam sostiene que las acciones de los Smith le provocaron pérdidas económicas, daños a su reputación, angustia emocional y la “total destrucción de su vida personal y su carrera”.

Jada Pinkett Smith, quien previamente desmintió y tildó de "ridículas" las acusaciones públicas de Salaam en 2023, no se ha pronunciado aún sobre esta reciente demanda. Es importante recordar que, aunque la pareja reveló estar separada desde 2016, legalmente continúan casados.

Mira la programación en Red Uno Play