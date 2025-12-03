TEMAS DE HOY:
Comunidad

Intendencia de Cochabamba autoriza venta libre de pan a 50 centavos con control de peso

La medida busca ampliar el acceso a este alimento básico, sin necesidad de puestos fijos o autorizaciones formales, pero bajo control estricto.

Milen Saavedra

03/12/2025 17:48

Intendencia de Cochabamba autoriza venta libre de pan a 50 centavos para garantizar precio y peso. Imagen referencial. Foto: APG.
Cochabamba, Bolivia

Las familias cochabambinas que luchaban contra el alza del precio del pan tienen un alivio. El intendente municipal comunicó una determinación excepcional que busca garantizar el acceso de la población a este alimento básico.

Así, la Intendencia decidió flexibilizar las restricciones de venta para cualquier comerciante que ofrezca el pan a 50 centavos la unidad.

Bajo el nuevo lineamiento, las personas que deseen comercializar el pan al precio acordado lo podrán hacer en plazas, avenida o cualquier lugar que ellos indiquen. Sin embargo, la medida está sujeta a una condición estricta: el pan debe costar cincuenta centavos y debe pesar los sesenta gramos (60g) correspondientes, el peso estándar requerido.

La Intendencia Municipal señaló que, aunque la venta será libre en ubicación, ellos mantendrán los controles respectivos para verificar que se cumpla tanto el precio como el peso establecido.

La determinación fue recibida con beneplácito por la población. La ciudadanía se manifestó a favor de esta medida, señalando que el alza del pan a ochenta centavos la unidad afecta gravemente la economía familiar. Con esta acción, la Intendencia de Cochabamba busca asegurar que las familias de escasos recursos puedan seguir comprando el pan, garantizando su costo y calidad.

 

 

