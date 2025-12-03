Conflicto por predios de castaña en Pando deja comunarios heridos tras violento enfrentamiento

Un violento enfrentamiento ocurrido en la comunidad La Paz del Río Orton, en el departamento de Pando, dejó varias personas gravemente heridas, según denuncias de los pobladores de la zona. El conflicto se originó por la disputa de predios dedicados a la producción de castaña, en plena temporada de cosecha.

En imágenes registradas por los comunarios se observa a grupos armados con palos agrediéndose mutuamente. Los habitantes del lugar aseguran que un grupo de presuntos avasalladores habría intentado ingresar a la fuerza para llevarse la producción de castaña, lo que desencadenó la confrontación directa con productores locales.

Ante la gravedad de los incidentes, la comunidad exige la intervención inmediata del Gobierno nacional, la Policía y la Fiscalía, solicitando garantías para las familias afectadas y una investigación imparcial que determine responsabilidades.

Los pobladores afirman que esta situación representa una vulneración de sus derechos y pone en riesgo la seguridad de toda la región. “Mira cómo les han hecho a los indígenas, cómo lo han hecho aquí a uno de nuestros compañeros”, relató una comunaria, mostrando heridas sufridas por quienes participaron en la defensa de los predios.

Otra residente pidió auxilio a las autoridades y responsabilizó, según su versión, a mandos policiales de la zona: “Necesitamos ayuda, por favor. Esa fue su estrategia, de llevar a los policías. Lo culpamos responsablemente al coronel Morales, de allá de los oficiales de Cobija”, declaró. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial sobre estas acusaciones.

