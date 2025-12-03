Elian, un bebé de 9 meses con cardiopatía congénita, necesita tu ayuda

El pequeño Elian, de tan solo nueve meses, ha enfrentado desde su nacimiento una intensa lucha por su vida. Con una cardiopatía congénita que dificulta su respiración, este bebé ha pasado gran parte de sus primeros meses de vida en terapia intensiva, mientras suspadres, Edson y Lisbeth, han hecho todo lo posible para sostener su tratamiento.

Edson, trabajador de construcción, es el único sustento económico de la familia, mientras Lisbeth dedica sus días al cuidado constante de su hijo.

“Como papá me duele ver a mi hijo tan chiquito luchando cada día por respirar. He hecho todo lo posible, pero ya no sé qué más hacer”, expresó Edson en el programa Que No Me Pierda.

El joven padre relató que los gastos diarios durante la hospitalización de Elian ascendían a 1.200 bolivianos diarios. “No quería perder a mi hijo. Me he prestado de todos lados, debo al banco, a familiares, a amigos… ya no sé qué más hacer. Pero vale la pena cada esfuerzo por salvar a mi hijo”, agregó Edson.

La familia necesita urgentemente 27 mil bolivianos para la adquisición de dos equipos esenciales: un respirador y un aspirador de secreciones, que permitirán que Elian pueda continuar su recuperación en casa, junto a sus padres, sin depender de la hospitalización continua. Además, los fondos ayudarán a cubrir parte de las deudas que la familia contrajo para costear el tratamiento del pequeño.

“Para mí ha sido muy difícil admitir que mi hijo tenía esta cardiopatía congénita. Pero lo único que quiero es que mi hijo salga de esto y sea como cualquier niño normal”, dijo Lisbeth, con la voz entrecortada.

Elian, a pesar de sus nueve meses y de los múltiples desafíos médicos, continúa aferrándose a la vida, acompañado del amor y la dedicación incansable de sus padres.

Para colaborar con la familia de Elian, pueden comunicarse al número 772-31927. Cada aporte, por pequeño que sea, representa una oportunidad de vida para este bebé.

Mira la programación en Red Uno Play