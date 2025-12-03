TEMAS DE HOY:
Internacional

Imágenes sensibles: Joven electricista muere trágicamente tras caer a un abismo de 400 metros

Las imágenes muestran el momento exacto en que el joven se electrocuta y cae al vacío durante una maniobra laboral, provocando consternación en Huánuco, Perú.

Red Uno de Bolivia

03/12/2025 10:31

Foto: Captura de video
Perú

Un trágico accidente laboral cobró la vida de Ronald Rojas Lino, un joven electricista que falleció mientras participaba en la instalación de cables para un proyecto de electrificación en Muña, distrito de Chaglla, Perú.

Según se aprecia en las imágenes captadas por testigos del hecho, Rojas avanzaba con cautela sobre un cable sujeto con cuerda y arnés, mientras sus compañeros sostenían la soga de seguridad desde el otro extremo.

En pleno trayecto, el arnés se trabó y una de las cuerdas de soporte se rompió, provocando que el trabajador perdiera el equilibrio y cayera al abismo de aproximadamente 400 metros, entre gritos de desesperación.

El rescate del cuerpo fue complejo debido al terreno accidentado y la gran profundidad, pero agentes del Escuadrón de Emergencia de Huánuco lograron recuperarlo tras varias horas de trabajo.

La familia de la víctima exige justicia y sostiene que la empresa contratista no proporcionó un sistema de seguridad adecuado para prevenir la tragedia.

El video fue publicado y viralizado en redes sociales generando gran conmoción, por las impactantes escenas.

 

 

