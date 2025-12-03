¡Atención! Transportistas anuncian bloqueo indefinido desde las cero horas de este jueves en Tres Cruces

El Sindicato de Transporte Mixto 1ro de Mayo anunció que iniciará un bloqueo general e indefinido desde las 00:00 horas de este jueves 4 de diciembre, a la altura de la comunidad Tres Cruces, en el municipio de Pailón, Santa Cruz. La medida, según sus dirigentes, responde a una serie de vulneraciones a sus derechos laborales y ciudadanos.

En un comunicado público, los transportistas denuncian haber sido víctimas de actos de discriminación, amenazas a los afiliados, cierre injustificado de oficinas y una interferencia directa en sus actividades ocasionada por la Resolución Administrativa Municipal 06/2025, la cual —aseguran— limita injustificadamente el normal desarrollo de su trabajo cotidiano.

El sindicato atribuye la responsabilidad de estos hechos al alcalde de San José de Chiquitos, señalando que las decisiones de la autoridad municipal han provocado un clima de confrontación y perjuicio para el sector del transporte.

“Como ciudadanos bolivianos y trabajadores del transporte, hemos sido sometidos a actos de discriminación, vulneración de nuestros derechos, cierre injustificado de nuestras oficinas y otras medidas coercitivas que atentan contra la estabilidad y funcionamiento de nuestra organización sindical”, expresa parte del voto resolutivo difundido por el sector.

Voto resolutivo.

Ante este escenario, la organización determinó asumir el bloqueo como una medida de presión legítima, que se mantendrá de manera indefinida hasta que las autoridades competentes accedan a un diálogo “serio, transparente y responsable” que permita restablecer sus derechos y resolver el conflicto.

Finalmente, el sindicato pidió comprensión a la población por las afectaciones que pueda generar la medida, reiterando que la acción busca defender garantías laborales y constitucionales que —aseguran— están siendo vulneradas.

