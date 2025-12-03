Polémica en Miss Universo: chilena denuncia falta de apoyo de la organización a Miss Jamaica tras accidente

La polémica continua alrededor de Miss Universo 2025, celebrado el pasado 20 de noviembre en Bangkok, Tailandia, donde fue coronada la mexicana Fátima Bosch. Sin embargo, los focos ahora apuntan a la grave situación de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien sigue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos.

Inna Moll, la representante chilena, explicó que había optado por el silencio mientras la controversia se intensificaba, pero la delicada salud de Henry la obligó a hablar.

La grave situación de Miss Jamaica

Según confirmaron tanto la familia de Henry como la ministra Olivia Grange, la modelo jamaicana continúa en terapia intensiva, a más de diez días del accidente. Moll reveló que intentó comunicarse con ella: "Le escribí hace dos días y, bueno, no quiero dar mucha información porque al final ella ha decidido mantener todo bajo su control todavía", publica el portal Milenio.

La fuerte acusación de Miss Chile

El punto de inflexión fue la crítica frontal de Inna Moll a la Organización de Miss Universo (MU). La chilena esperaba un apoyo institucional robusto, tratándose de una candidata lesionada durante el evento, pero la realidad, según ella, es otra.

"La organización ni siquiera se ha dedicado a irla a ver al hospital", acusó Moll, subrayando la responsabilidad del concurso. "Creo que no es un tema menor cuando tienes a una de nuestras candidatas (ingresada), que llega de otro país a darlo todo por su país y a la organización, y no tiene respuesta de la organización que debería de estar ahí con ella."

Moll finalizó su declaración expresando su frustración personal con la situación, resumiendo su sentir en dos palabras: "Lo encuentro triste, lo encuentro molesto. Estoy triste, estoy molesta".

Gabrielle Henry sigue sin una fecha estimada para recibir el alta y poder volver a casa, mientras la organización de Miss Universo aún no ha emitido una declaración sobre el estado de salud de la concursante ni sobre las acusaciones de Miss Chile.

