Conmoción por la muerte repentina de una estrella del pop de 40 años

El mundo del entretenimiento en Albania amaneció de luto tras la repentina muerte del cantante Shpat Kasapi, una de las figuras más populares del pop-folk balcánico. El artista, de 40 años, falleció de manera inesperada mientras se encontraba en Bolonia, Italia, junto a su esposa y su hijo de cuatro años, según informaron medios locales.

Kasapi había viajado para que su hijo recibiera un tratamiento médico. Durante la noche del 25 de noviembre, comenzó a sentirse mal en el lugar donde la familia se hospedaba. Su hermano, Albini, contó a la cadena albanesa Top Channel que el cantante sufrió molestias estomacales y opresión en el pecho mientras cenaba. Descansó un rato, pero los síntomas empeoraron y terminó descompensándose.

Aunque recibió primeros auxilios y fue trasladado por una ambulancia, no sobrevivió.

“Nos avisaron alrededor de la medianoche. Aún no sabemos si falleció en el departamento, en la ambulancia o en el hospital, pero ya no está con nosotros”, lamentó Albini.

La causa exacta de la muerte aún no fue confirmada. Sin embargo, el portal Telegrafi informó que los médicos sospechan de un infarto, especialmente porque Kasapi había tenido un antecedente cardíaco leve tiempo atrás.

Un amigo del artista, Rezart Vleshenja, relató que fue la esposa de Kasapi quien pidió ayuda al notar que él no tenía signos vitales.

“No mostraba pulso. Ella se desesperó y llamó al personal del hotel”, declaró conmovido.

La mujer despidió al cantante con un mensaje desgarrador en redes sociales:

“Espero verte en el cielo. Dios te quiso cerca, pero yo quiero despertar de esta pesadilla y encontrarte aún aquí con nosotros”, escribió en Instagram, según Sky TG24.

Quién era Shpat Kasapi

Nacido el 1 de mayo de 1985 en la actual Macedonia del Norte, Kasapi creció en una familia albanesa ligada a la música. Desde niño participó en competencias de canto y a los 13 años ganó su primer certamen. Con el tiempo, se convirtió en una de las voces más queridas en Albania, Kosovo y Macedonia del Norte, especialmente dentro del género pop-folk.

Entre sus temas más conocidos se encuentran “Aroma e saj”, “Valle Kosovare”, “A më do?”, “Goc Tirane”, “Ndjenja e saj” y “Bjeri Gajdes Gajdexhi”.

