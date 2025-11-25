“Un mar de flores”: filtran detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Meses después de que Page Six filtrara que Taylor Swift y Travis Kelce planeaban casarse en Rhode Island, un nuevo reporte asegura que la cantante ya está transformando su mansión de Nueva Inglaterra, valorada en 17 millones de dólares, en el escenario perfecto para el gran día.

Según The US Sun, la propiedad en Watch Hill está viviendo una renovación paisajística total para recibir una boda que promete ser espectacular, pero con el toque íntimo que caracteriza a la pareja.

Aunque inicialmente consideraron casarse en Italia, Swift y Kelce habrían elegido finalmente la icónica casa de la artista por la libertad que brinda para personalizar cada detalle. El proyecto más ambicioso: crear un jardín completamente nuevo que será el corazón del evento.

Solo en paisajismo, Swift estaría lista para invertir alrededor de 1,2 millones de dólares. El presupuesto incluye jardineros especializados, diseñadores botánicos y estrictas medidas de seguridad para mantener todo en secreto hasta el día de la boda.

Una fuente cercana contó que Taylor quiere que su mansión esté rodeada de un “mar de flores”, un concepto que sueña desde la adolescencia. La cantante habría solicitado plantaciones anticipadas de rosas rojas, hortensias, orquídeas y peonías, todas en una paleta de blancos, rosas, púrpuras y rojos. “Quiere que la celebración se sienta como una ola floral”, aseguró el informante.

Las flores no solo dominarán el jardín, sino también las carpas, los pasillos y las zonas de recepción.

Además, Swift planea entregar a sus invitadas un regalo especial: ramos de rosas eternas rojas, símbolo de vínculos duraderos y del inicio de una nueva etapa.

“Taylor sueña con estar rodeada de flores, con arbustos frondosos por todas partes”, añadió la fuente, indicando que el entorno natural será parte de la narrativa estética del evento, en línea con sus letras románticas y su imaginario visual.

A principios de mes también se supo que Selena Gómez y Gigi Hadid fueron elegidas como damas de honor, un gesto que refleja el deseo de la cantante de vivir todo el proceso, acompañada de su círculo más íntimo.

“Quiere que sea divertido y memorable para todas, con fiestas, viajes y tiempo juntas antes del gran día”, señaló la fuente.

Aunque la fecha oficial no ha sido confirmada, Page Six informó que la boda se realizará “el próximo verano”, impulsada por el deseo de Swift de formar una familia pronto.

Con las obras en marcha y un despliegue logístico de película, todo apunta a que la mansión de Watch Hill será el escenario de una de las bodas más esperadas del mundo del entretenimiento.

