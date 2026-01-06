Chayanne revela su fórmula para un físico atlético y vitalidad infinita

A los 57 años, Chayanne no solo sigue conquistando escenarios, sino que también deslumbra con su físico atlético y su vitalidad. Cada show es una muestra de energía, ritmo y agilidad que parecen desafiar el paso del tiempo, y sus seguidores no dejan de admirar sus piernas tonificadas y su transformación muscular compartida en redes sociales.

El secreto no está en fórmulas mágicas, sino en disciplina, rutina y estilo de vida saludable. En entrevista con Billboard, Chayanne, cuyo nombre real es Elmer Figueroa Arce, explicó:

“Trabajo en la coreografía más cerca del inicio de la gira, pero lo demás es constante. Hago ejercicio, como bien. Durante la gira es más intenso. Hago una rutina combinada de ejercicios muy fuertes durante una hora. Corro. Y en mi habitación hago ejercicios con bandas para estirar y tonificar. Entreno para sentirme bien en el escenario”.

Entrenamiento integral: fuerza, cardio y coordinación

Su rutina combina fuerza, cardio, movilidad y ritmo, con ejercicios de gimnasio, coreografías y flexibilidad. Recientemente, el cantante puso especial énfasis en las piernas tras una lesión de rodilla sufrida mientras corría con su perra. Los cuádriceps y glúteos reciben un trabajo intenso con pesas y ejercicios de peso corporal.

A esto se suman sesiones de cardio que incluyen running, saltos y baile intenso, lo que ayuda a conservar músculo, agilidad y coordinación. Cada coreografía practicada en ensayos de gira refuerza la explosividad y la resistencia del artista.

Alimentación equilibrada y descanso como aliados

Chayanne también mantiene una dieta balanceada basada en verduras, frutas, proteínas magras e hidratos de carbono controlados. Según él:

“Siempre he creído en cuidarme, en ejercitarme a diario, en comer sano sin privarme de los alimentos que me gustan, solo hay que tener un buen equilibrio. Creo que esa es la clave para una gran salud”.

El descanso no queda atrás: ocho horas de sueño cada noche son esenciales para la recuperación muscular y el bienestar general.

Más allá del gimnasio: deporte y familia

Su entrenamiento no se limita al gimnasio. Practica tenis, básquetbol y ensaya coreografías en cualquier lugar, desde hoteles hasta su hogar. Su familia, casado desde 1992 con Marilisa Maronesse y padre de Lorenzo Valentino e Isadora Sofía, es su ancla y su motivación.

“En mi carrera estoy agradecido con mis fans. Les debo mi carrera a ellos. En mi vida personal, mi familia es lo que me da la estabilidad que necesito para seguir trabajando y alcanzando nuevas metas”, aseguró.

Chayanne demuestra que mantenerse joven y en forma no es solo genética: es disciplina, pasión y amor por la vida.

