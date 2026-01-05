BTS anuncia nuevo álbum y gira: todo lo que se sabe sobre su regreso

La noticia del regreso de BTS ya es oficial. La agrupación de K-Pop, compuesta por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, anunció que su próximo álbum incluirá 14 canciones, estará disponible para preordenar desde el 16 de enero y se lanzará a nivel mundial el 20 de marzo de 2026.

Este será el primer proyecto del grupo completo tras la pausa por el servicio militar obligatorio de todos sus integrantes, marcando una nueva etapa en su trayectoria artística.

Gira mundial

El 14 de enero se anunciarán oficialmente las fechas y detalles de su gira mundial, la primera a gran escala desde 2022. Mientras tanto, BTS activó un nuevo sitio web donde se publicarán todas las novedades sobre el disco y la gira.

Regreso tras el servicio militar

Desde que RM, Suga, V, Jimin y Jungkook se unieron al ejército surcoreano —después de Jin y J-Hope— los seguidores del grupo comenzaron a contar los días hasta su regreso en junio de 2025. Tras 18 meses de servicio, los siete miembros cumplieron con sus obligaciones y regresaron a la vida civil, cumpliendo la promesa de reunirse más de dos años después de que Jin ingresara al ejército en diciembre de 2022.

Mensajes de los integrantes

Los miembros compartieron cartas manuscritas con sus fans:

RM : “Hemos esperado más que nadie” y recordó la importancia de volver con honestidad y libertad, experiencias que influirán en esta nueva etapa del grupo.

Jimin : “El año que hemos estado esperando por fin ha llegado”.

V : “En 2026, crearemos aún más buenos recuerdos, así que espérenlo”.

Jin : Expresó su alegría por volver a presentarse con BTS tras los proyectos solistas, describiendo a ARMY como su “salvavidas”.

Jungkook : Aseguró que su actitud sigue siendo la misma y deseó una primavera segura y agradable a todos los fans.

Suga : Envió un mensaje de buenos deseos para el nuevo año.

J-Hope: Destacó la importancia del reencuentro y el equilibrio entre las identidades individuales y la dinámica grupal, explicando que cada miembro refinó su estilo único durante los proyectos personales.

Durante la grabación del álbum, los miembros han estado afinando la música para asegurar que el resultado cumpla con las expectativas de sus fans, mientras preparan una nueva etapa de presentaciones y actividades globales.

