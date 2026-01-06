Video viral: Piqué negó una foto y las fans se vengaron siguiéndolo con una canción de Shakira

El 2026 arrancó con un episodio inesperado en el universo Piqué–Shakira, esta vez protagonizado por un grupo de jóvenes que transformaron un simple “no” en un video viral que ya circula por todas las redes.

Tras un partido disputado en Ceuta, unas fans intentaron tomarse una foto con Gerard Piqué, pero ante la negativa del exjugador, decidieron responder con creatividad (y música). El resultado: lo siguieron en su auto durante varios metros mientras sonaba a todo volumen la Session 53 de Shakira y Bizarrap.

El rechazo y la “huida” con soundtrack

En el clip, que rápidamente se volvió tendencia, se ve a Piqué caminando con prisa mientras una de las jóvenes lo graba desde el vehículo entre risas. De fondo, suena el ya icónico tema de Shakira, convertido en el soundtrack no oficial del momento.

No se observa ningún intercambio hostil, pero sí una clara intención del exfutbolista de evitar detenerse. Eso fue suficiente para que en redes se desatara el debate: ¿fue descortés o simplemente marcó un límite?

Las redes reaccionaron (y Shakira volvió a ser protagonista)

Los comentarios no tardaron en llegar. Muchos usuarios celebraron la ocurrencia de las fans:

“Le negó la foto y activaron a Shakira, banco totalmente”.

“Esto es arte contemporáneo”.

“La performance del año”.

Otros salieron en defensa de Piqué:

“También tiene derecho a decir que no”.

“No siempre los famosos tienen que parar”.

Sin embargo, incluso entre quienes lo defendieron, hubo consenso en algo: la elección de la canción fue icónica.

“Ok, no hubo selfie… pero el soundtrack estuvo perfecto”, resumió un usuario.

